Калуга, 12 апреля, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, в Калуге пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Всемирному дню авиации и космонавтики. Как сообщили ИА REGNUM организаторы торжеств, праздник начнётся с возложения цветов на могилу великого русского учёного-космиста Константина Циолковского и к памятнику первого космонавта Земли Юрию Гагарину.

Космонавт Олег Котов в открытом космосе во время космического полёта МКС-22

Планируется, что в мероприятии примут участие Герой РФ, лётчик-космонавт Олег Новицкий, представители региональных и городских органов власти, предприятий ракетно-космического направления и ветераны космической отрасли.

Затем в стенах музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского пройдёт акция «Космос объединяет». Калужане смогут увидеть художественную роспись и выставку «космических лавок».

В течение праздничного дня для посетителей будут работать выставки «Прогулка по Луне», приуроченная к 45-летию начала работы самоходного аппарата «Луноход-2», и «Покорителям космоса посвящается…», которая расскажет об истории отечественной космонавтики в плакатах.

Организуют праздничные мероприятия и в инновационном культурном центре Калуги. Здесь состоится награждение воспитанников центра космического образования «Галактика», участвовавших во всероссийских образовательных проектах в парке наук и искусств «Сириус». В концертной программе прозвучат тематические концертные номера в исполнении лучших творческих коллективов города.

В фойе инновационного культурного центра откроется выставка работ воспитанников центра космического образования «Галактика» — «От моделей ученических, до кораблей космических».

На малой сцене Калужского драматического театра состоятся премьерные показы спектакля «Отчаянные мечтатели» по фантастической повести Константина Циолковского «Вне Земли». Режиссёр и автор инсценировки — Дмитрий Бурханкин (Москва).

В 22:00 театром запланирована акция «Ночь Космонавтики», где зрителей ждёт не только премьера спектакля, но и перформанс «Космос элементарный» от инициативной танцевальной группы «Поверхностное натяжение».