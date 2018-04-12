Москва, 12 апреля, 2018, 10:12 — ИА Регнум. 12 апреля Библиотека №180 Юго-Запада Москвы и ее Музей-библиотека Н.Ф. Федорова отметят День космонавтики 10-часовой программой «Два Гагарина». Ее главными героями будут первый космонавт Юрий Гагарин и философ-космист XIX века Николай Федоров, происходивший из княжеского рода Гагариных и обосновавший идею выхода человечества в космос.

Аркадий Тюрин. Портрет Гагарина

Акция откроется в 12.00 экскурсией по передвижной плакатной выставке «Колыбель человечества. Философия космизма», подготовленной Музеем-библиотекой Н.Ф. Федорова совместно с московским Музеем космонавтики. Куратор выставки, доктор филологии Анастасия Гачева расскажет о предтечах космизма — Владимире Одоевском, авторе первого русского футурологического романа «4338 год», Александре Сухово-Кобылине, создателе философии «Всемира», об ученых-космистах Николае Умове, Константине Циолковском, Владимире Вернадском, Александре Чижевском. А главное — о «Московском Сократе» Николае Федорове, называвшем землю космическим кораблем, а человечество — его экипажем и заразившем мечтой о космосе юного Константина Циолковского.

После экскурсии состоятся: молодежная дискуссия «Космос и будущее» с участием московских и королевских школьников (12:30), публичная лекция Анастасии Гачевой «Аргонавты Вселенной: Человек и Космос в философии космизма и русской литературе» (16.00), акция медленного чтения «Читаем Федорова. Читаем Гагарина», в ходе которой будут разбираться тексты Федорова и фрагменты книги Юрия Гагарина «Дорога в космос» (18:30).

Центром вечерней программы Дня космонавтики станет назначенная на 20.00 презентация книги «Архитектура, вдохновленная космосом: Образ будущего в поздней советской архитектуре» (СПб.: Издательство «Борей-Арт», 2017), cоставленной петербургским журналистом, переводчиком, экскурсоводом Владимиром Ивановым. В основу книги, посвященной «космическому стилю» в советской архитектуре, необычным постройкам, появление которых совпало с золотым веком космонавтики (1960−1980 годы), легла коллекция из 150 авторских фотографий, сделанных в разных уголках бывшего СССР, а также чертежи и макеты шестидесяти космических построек.

После этого, в 21.30 состоится открытый микрофон на тему «Нужен ли человечеству Большой Космос?»