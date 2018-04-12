Пермь, 12 апреля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев поделился впечатлениями от визита в МСЧ №9, где с недавнего времени новый главврач. На своей странице в Instagram он отметил, что задач перед медучреждением стоит много и министерство намерено оказывать помощь.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

«Состояние учреждения сейчас оставляет желать лучшего, надо многое делать в плане ремонтов и дополнительного оснащения. Начинать надо, конечно, с приемного отделения — сейчас приёмник напоминает больше декорации для фильма ужасов, чем место, где тебе окажут медицинскую помощь. Состояние приемного отделения угнетает и пациентов, и работающих в нем врачей, эту часть здания давно пора ремонтировать, а еще лучше — переносить. Этим займемся в первую очередь — перенесем приемное из подвала на первый этаж, сделаем полноценные диагностические палаты», — отметил Матвеев.

Один из комментаторов подчеркнул, что больница на самом деле напоминает «фильм ужасов», при том, что помощь оказывается на должном профессиональном уровне, условия — это катакомбы.

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Министр также сообщил о планах организации в МСЧ отделения нейрохиругии, поскольку без этого полноценная травматология невозможна.

«Есть чёткий план расширить лечебные площади — использовать пустующие здания для административных помещений, а всю медицинскую деятельность сосредоточить в больших корпусах», — сказал глава минздрава региона.

В связи с информацией о создании отделения нейрохиругии в МСЧ №9 один из пользователей задал вопрос:

«Идею о организации нейрохирургической помощи на базе МСЧ9 как-то можно связать с долго рассматриваемыми планами закрытия ГКБ1?».

Однако пока этот вопрос остается безответным. Другой пользователь отметил, что зря поменяли главного врача.

Напомним, что в марте 2017 года Евгений Камкин покинул пост главного врача МСЧ № 9. Он возглавил станцию скорой медицинской помощи. В минздраве края заявили, что приоритетом в работе Камкина станет реализация масштабного проекта по функциональному объединению всех служб скорой помощи Пермского края.

Новым руководителем МСЧ № 9 назначена Елена Утемова, бывший заместитель главврача МСЧ № 21. Перед ней поставлена задача — развитие медучреждения с приоритетами на повышение качества, прежде всего в акушерстве и экстренной медицинской помощи.

Также стоит отметить, что в конце 2017 года МСЧ № 9 оказалась в центре скандала. Врач анестезиолог-реаниматолог МСЧ №9 обратился к губернатору Пермского края с открытым письмом, подверг критике условия оказания медицинской помощи пациентам при новом руководителе — Евгении Камкине, который был назначен на эту должность в конце 2015 года.