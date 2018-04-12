Москва, 12 апреля, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Объем экспорта российского оружия остается на достойном уровне вопреки санкциям США. Об этом 12 апреля заявил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Российские танки. Арма 2017

Он напомнил, что на протяжении четырех лет в отношении России действуют ограничения. Однако объемы продаж вооружения и военной техники находятся «на достойном уровне».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отчитываясь 11 апреля о шестилетней работе правительства, заявил, что Россия сохраняет лидирующие позиции на международном рынке вооружений. В 2012 году объем экспорта составлял около $14 млрд, в последующие годы — примерно $15 млрд.

Он добавил, что даже в условиях санкций портфель заказов не составлял менее $45 млрд при том, что партнерами России выступают более ста стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля минфин США обнародовал очередной санкционный список. В нем оказались семь крупных российских предпринимателей, 12 компаний и 17 чиновников. В перечень попал и «Рособоронэкспорт» — единственная государственная компания, поставляющая за рубеж вооружение и военную технику.

Читайте также: Минобороны Пакистана: Мы заинтересованы в закупках российских танков Т-90

А также: Названа дата начала поставок первых комплексов С-400 в Турцию