Ярославль, 12 апреля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Региональный фонд капитального ремонта сформировал первые лоты на выполнение строительно-монтажных работ, уже объявлено восемь аукционов на общую сумму более 500 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Ярославская область готовится к началу работ по капремонту

Лоты сформированы по функционально-территориальному принципу. В их составе 232 вида работ по капитальному ремонту крыш, фасадов, инженерных сетей, установке приборов учета. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 26 апреля. Аукционы пройдут 3 мая.

Как поясняют в региональном правительстве, в этом году реестр квалифицированных подрядчиков значительно расширился. Так, в 2017 году к участию в аукционах на выполнение строительно-монтажных работ было допущено 10 организаций, а в 2018-м — 27. При этом лоты стали меньше.

Еще одно новшество касается изменения договоров на выполнение работ. В этом году не предусмотрены авансовые платежи подрядчику, а кроме того, он обязан застраховать свою ответственность в части рисков нанесения ущерба третьим лицам и невыполнения гарантийных обязательств.

Также разработаны критерии отбора многоквартирных домов в программу капремонта, подготовлены целевые проекты по замене лифтов и по энергоэффективному ремонту фасадов.