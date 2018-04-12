Москва, 12 апреля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Законопроект Минпромторга, допускающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах, передан на рассмотрение Минздрава России, сообщает 12 апреля «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Аптека

В соответствии с документом, продажу лекарственных средств магазины смогут осуществлять в уведомительном порядке. Для этого руководству магазина или торговой сети достаточно сообщить о начале работы в подведомственный Минздраву Росздравнадзор.

Предполагается, что в свободной продаже окажутся 34 группы лекарственных средств, среди которых сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и другие.

Инициатива о допуске магазинов к торговле лекарствами, по данным издания, принадлежит первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Со своим предложением он выступил в 2014 году, а в конце 2017 года по его поручению был подготовлен соответствующий законопроект.

В пояснительной записке к документу Минпромторг объяснил необходимость нововведения желанием простимулировать развитие конкуренции и повысить уровень доступности лекарств в отдаленных районах и сельской местности.

В свою очередь, опрошенные изданием представители аптечных сетей выразили недовольство инициативой. Так, по словам гендиректора сети «Неофарм» принятие указанного законопроекта приведет не только к закрытию аптек, но и к росту фальсифицированных лекарств на рынке.