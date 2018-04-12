Иркутск, 12 апреля, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Кемеровская трагедия повлекла за собой не только масштабные проверки торговых центров и других общественно значимых заведений по всей России, но и породила новый вид мошенничества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Иркутской области, спасателям известны несколько случаев, когда мошенники под видом сотрудников МЧС России предлагали разнообразные услуги по пожарной безопасности объекта.

ГУ МЧС по Иркутской области Проверка пожарной безопасности в ТЦ Иркутска

«Они приходят в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в муниципальные многоэтажки и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений или путём вымогательства денег обещают «решить» вопросы пожарной безопасности объекта», — пояснили в ведомстве.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Иркутской области вынуждена напомнить, что проверки пожарного состояния торгово-развлекательных центров, объявленные генеральной прокуратурой РФ после пожара в Кемерово, проводятся исключительно межведомственными группами, в составе которых в обязательном порядке сотрудники прокуратуры и пожарного надзора МЧС России. По согласованию в составе группы могут находиться представители органов власти, активисты общественных организаций.

«Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС России не оказывают. Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире», — заявил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Кстати, на сегодняшний день органами надзора Главного управления МЧС России по Иркутской области обследованы 145 объектов из более 300, подлежащих проверке. Выявлена 78 нарушений, в том числе — создающих угрозу жизни и здоровью людей.

Первый торговым центром, закрытым в связи с выявленными нарушениями, стал ТРЦ «Радуга» в Хомутово, где, как выяснилось, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, эвакуационные выходы, источник наружного пожаротушения, первичные средства. Кроме того, стены и потолки в детской игровой комнате на третьем этаже торгового центра исполнены из горючего токсичного материала.

Напомним, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года в 16:00 по местному времени на четвёртом этаже, где располагались детская зона и кинозалы, начался пожар. Погибли десятки людей, большинство из которых — дети, пришедшие в первый день весенних каникул посмотреть мультфильмы.