Москва, 12 апреля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В России есть очень богатые люди, акулы бизнеса и финансовые воротилы. В этом не сомневается большинство граждан страны (94%). Таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Только 3% опрошенных уверены, что олигархов в России нет, ещё столько же затруднились с ответом.

Самым известным среди олигархов у граждан РФ стал предприниматель Роман Абрамович. Также богатейшими бизнесменами россияне считают совладельца «Русала» Олега Дерипаску и бизнесмена Михаила Прохорова.

Также опрошенные называли и таких бизнесменов, как Анатолий Чубайс, Владимир Потанин, Алишер Усманов и Алексей Миллер.

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При этом отношение граждан России к олигархам скорее негативное, чем позитивное. В качестве основной претензии к людям с большим состоянием респонденты предъявили незаконные способы обогащения (20%).

Также негативно опрошенные оценивают не только самих олигархов, но и результаты их деятельности.

«44% выразили мнение, что они приносят больше вреда, чем пользы. То, что олигархи приносят больше блага, считают 9%. 36% опрошенных полагают, что олигархи приносят примерно поровну и пользы, и вреда», — говорится в материалах исследования.

Как прокомментировал результаты опроса директор ВЦИОМ Валерий Федоров, олигархов сегодня воспринимают как данность, «как неотъемлемый элемент отечественного бизнес-ландшафта».

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Добавим, что в телефонном опросе, который «ВЦИОМ-Спутник» проводил 7−8 апреля 2018 года, приняли участие две тысячи респондентов. Максимальный размер погрешности не превышает 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в России нет олигархов, но есть ответственные бизнесмены, в январе 2018 года в интервью Bloomberg TV заявлял российский вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос о санкциях в отношении «российских олигархов».

Такого же мнения придерживается и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, время олигархов в России давно прошло.