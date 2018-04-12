Москва, 12 апреля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили граждан России с Днём космонавтики.

Советская открытка. День космонавтики

«Мы граждане страны, которая открыла космос для всего человечества. Наша страна запустила первый искусственный спутник Земли. Наш Юрий Гагарин — первым из землян полетел в космос. Сегодня отечественные ракетоносители и космические корабли доставляют нас и наших коллег из других стран сюда — на МКС, для работы в этой грандиозной лаборатории», — сказал Антон Шкаплеров.

Он выразил уверенность, что в скором времени человечество выйдет за пределы околоземной орбиты и полетит дальше, создаст обитаемую станцию на поверхности Луны и ступит на Марс.

«Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны поздравляем вас с днем космонавтики! Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе на борту МКС. Кстати, МКС в этом году исполняется 20 лет, со дня запуска первого модуля станция превратилась в самый масштабный международный проект современности», — добавил Олег Артемьев.

Напомним, 57 лет назад, 12 апреля 1961 года, в космос отправился первый человек. Им стал гражданин СССР Юрий Гагарин.

В этот день в России планируется проведение нескольких праздничных мероприятий. Так, президент Владимир Путин посетит на ВДНХ реконструированный исторический павильон «Космос», на базе которого был создан центр «Космонавтика и авиация».

Также пообщаться с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым смогут пользователи социальной сети «ВКонтакте». Связь со станцией будет установлена около 14:30 мск.