Париж, 12 апреля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и Франция заключили соглашения на сумму $18 млрд, сообщает 12 апреля Al Jazeera.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

Сделки были подписаны в ходе визита наследного принца королевства Мохаммеда бин Салмана в Париж.

Наследник престола Саудовской Аравии находился с официальным визитом во Франции на протяжении трех дней, за этот период стороны подписали 19 контрактов.

Согласно заявлению францзско-саудовского делового форума, соглашения охватывают промышленную сферу, нефте-химическую отрасль, а также культуру, туризм, здравоохранение и сельское хозяйство.

Французский нефтяной гигант Total и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco объявили о сделке на сумму $9 млрд.

Помимо экономических связей стороны укрепили и политическое сотрудничество, в частности было заявлено о необходимости реагировать на химическую атаку в сирийском городе Дума, в причастности к которой стороны обвинили Дамаск, впрочем не предоставив тому никаких доказательств.