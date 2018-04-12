Москва, 12 апреля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. В России 12 апреля отмечают День космонавтики. Ровно 57 лет назад первый в истории космонавт Юрий Гагарин провел 108 минут на орбите Земли.

Советская открытка. День космонавтики

«Самочувствие отличное. Настроение бодрое. Все проходит хорошо. Вижу Землю», — сообщал на Землю советский космонавт Гагарин с борта корабля «Восток».

Читайте также: Космос и Россия: первородство обязывает

В Советском Союзе праздновать годовщину первого космического полета стали с 1962 года. С такой инициативой обратился в ЦК КПСС второй лётчик-космонавт — Герман Титов.

В 2011 году резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта человека в космос, была принята Генеральной Ассамблеей ООН. Соавторами документа выступили более 60 стран.

В 2018 году по случаю Дня космонавтики в России проходит ряд мероприятий. Так, улицы Москвы украшены 300 билбордами в виде открыток с изображением Гагарина и станции «Салют». В детских технопарках пройдут Гагаринские уроки.

Читайте также: Ко Дню космонавтики Москву украсят 300 уличных открыток

В Карачаево-Черкесии в преддверии праздника специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук открыла двери для всех желающих. Обсерватория, расположенная на горе Семиродники у подножия горы Пастухова, является одной из крупнейших в Европе, ее открыли в 1966 году.

Министерство обороны РФ опубликовало на официальном сайте архивные документы об офицерской службе полковника Юрия Гагарина. Это уникальные свидетельства прохождения первым космонавтом службы с момента присвоения ему звания «лейтенант».

По данным Фонда «Общественное мнение», 54% граждан видят значительные успехи России в освоении космоса. При этом 66% считают, что РФ и сегодня сохраняет лидирующее положение в космонавтике, а 34% опрошенных охотно согласились бы бесплатно полететь в космос.

Читайте подробнее: Число жителей России, желающих полететь в космос, растёт