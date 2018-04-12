Москва, 12 апреля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Рубль успел побывать 11 апреля на новых минимумах ноября 2016 года в паре с долларом, который на пике приближался к отметке 65 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Однако к концу торгов валюта смогла не только нивелировать внутридневные потери, но и выйти на положительную территорию. Так, по итогам сессии доллар и евро отступили на 0,7% и 0,5% соответственно. Локальный отскок российской валюты произошел на фоне нефтяного ралли», — отметил эксперт.

Котировки Brent обновили максимум конца 2014 года, в моменте превысив уровень $73. Ажиотаж в сырьевом сегменте обеспечила геополитика — напряженности вокруг Сирии и ракетная атака на Саудовскую Аравию.

Немалый вклад в отступление паники на рынке внесли комментарии главы Минфина США Стивена Мнучина, который заявил о нежелательности распространения санкций на государственный долг РФ.

«Эти факторы обеспечили временное облегчение российской валюте, тогда как более общая картина говорит о сохранении понижательных рисков. Ситуация с Сирией и возможными новыми санкциями в том числе по «делу Скрипаля» будет и далее держать рынки в напряжении, и вряд ли новостной фон вокруг Москвы сможет улучшиться в ближайшее время — слишком много всего навалилось», — пояснил Ковалев.

По его мнению, иностранные инвесторы не станут возвращаться на российский рынок до тех пор, пока не убедится в отступлении важных рисков и не увидит признаки потепления отношений с Западом, чего не произойдет как минимум в ближайшее время точно.

«В краткосрочной перспективе ощутимых предпосылок для уверенного продолжения отката рубля от минимумов пока не видно, хотя поползновения могут продолжиться, опять же с оглядкой на нефтяные цены, которые остаются на высоких позициях и сохраняют бычий уклон на утренних торгах. При этом любые свежие негативные сигналы с геополитического фронта способны вернуть доллар на траекторию роста и снова отправить его выше 63 рублей», — считает эксперт.

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