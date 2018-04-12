Чита, 12 апреля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Жители Читы на Пасху встретили загадочного мужчину в рясе священника, пытавшегося попасть в подъезд многоквартирного жилого дома. Однако увидев снимающих его на камеру людей, он поспешил удалиться. Судя по тому, что данный инцидент прокомментировала накануне пресс-секретарь Читинской епархии Наталья Макарова, можно предположить, что герой скандального видео действительно является служителем Церкви, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Пьяный батюшка в Чите. Пасха» Загадочный мужчина в рясе священника, пытавшийся попасть в подъезд многоквартирного жилого дома в Чите

«За священника мне стыдно как христианке и как официальному лицу. Еще больше стыдно за тех, кто снимал его», — сообщила Наталья Макарова. Её слова цитирует zab.ru.

Она, к примеру, понимает, как должен чувствовать себя любой постившийся человек после многочасовых служб Страстной недели.

«Лично у меня опухли ноги до такой степени, что не влезали в обувь, температура не спадала несколько дней, постоянно кружилась голова (друзья подтвердят). Плюс Великая суббота совпала с Благовещением плюс ночная пасхальная», — привела довод пресс-секретарь Читинской епархии.

Она также отметила, что многие её знакомые потом еле до дому добрались от усталости.

«Митрополит наш и вовсе голос потерял. И до сих пор болен», — отметила Наталья Макарова.

Она полагает, что ничего неэтичного священник не сделал и вполне мог себе позволить выпить на Пасху.

«Он не пошел потом петь «Мурку», гулять в ресторан, ни на кого не кричал матом и не колесил на джипе пьяным по Чите, сбивая столбы. Нет, он пошел домой отоспаться и привести себя в порядок. Но тут-то его и поджидали с телефонами благочестивые читинки», — укорила авторов видео Наталья Макарова. А батюшку ей жаль «потому что никуда уже не спрячешься».

Напомним, 3 апреля в социальной сети появилось видео, на котором священник в трапезной одного из храмов Москвы исполнял «Мурку». Патриарх Кирилл потребовал от священника уехать.