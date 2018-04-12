Ярославль, 12 апреля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», расположенный в городе Ростове Ярославской области, заявил о краже двух картин художников-авангардистов Казимира Малевича и Любови Поповой. Об этом сообщает портал artchive.ru.

Artchive.ru «Самовар» Малевича в музее МоМА (Нью-Йорк)

Пропажа полотен Малевича «Самовар» и Поповой «Беспредметная композиция» была обнаружена после экспертиз, проведенных по результатам скандала с поддельными картинами, подаренными Никитой Лобановым-Ростовским.

Получив в дар подделки, руководство музея решило сделать ревизию своих фондов на предмет установления подлинности других работ известных художников. Экспертизы проводили Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Государственный НИИ реставрации и Русский музей.

В результате выяснилось, что хранящиеся в фондах две картины Малевича и Поповой — подделки, выполненные во второй половине 20-го века. Оригиналы же вывезены за границу и находятся в США и Греции.

Вероятно, картины были украдены, заменены подделками и переправлены за границу еще в советское время. «Беспредметная композиция» Поповой выставлялась еще в 1977 году в Германии как собственность коллекционера Георгия Костаки.

Музей заявил об обнаружении утрат своему учредителю, Министерству культуры России, и будет работать над возвращением культурных ценностей.