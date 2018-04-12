Астана, 12 апреля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. На 1,7% увеличилось количество городских жителей в Казахстане за 2017 год, сообщает 12 апреля «Zakon.kz».

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

Согласно сообщению, количество городского населения в Казахстане достигло 10,43 млн человек. Рост числа сельских жителей происходит в два раза медленнее, он составил 0,8% в 2017 году. Таким образом, в селах Казахстана проживает 7,73 млн человек, а общий прирост населения за год составил 1,3% до 18,16 млн человек.

К концу 2017 года доля сельского населения составляла 42,6%, городского — 57,4%. В 2016 году прирост населения был больше — 1,4%.

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Напомним, в январе 2018 года коэффициент рождаемости в Казахстане на 1 тыс. жителей составил 21,42. Также в республике было зарегистрировано 1,36 тыс. мигрантов — на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Помимо этого, в Казахстане уровень безработицы составляет 4,9% или 440,7 тыс. человек. В 2017 году показатель снизился в на 0,4%, причем в Астане количество безработных увеличилось на 6,8%.