Екатеринбург, 12 апреля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В Алтайский край отправлена новая группировка спасателей Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Об этом заявил начальник отряда Игорь Макаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Борис Кустодиев. Весна. 1921

Всего 11 апреля на Алтай уехали 20 человек. Они будут помогать местным в ликвидации последствий паводка.

Напомним, ситуация с паводком осложнилась на Алтае ещё в марте. Ранее группировка уральских спасателей уже выехала туда в помощь местным.

А 12 человек уже вернулись в Екатеринбург. В зоне подтопления в условиях сложных погодных условиях, при сильном ветре и низких температурах они помогали местным жителям: переправляли их, поставляли продукты питания и предметы первой необходимости, а также патрулировали подтопленные территории и совершали подомовые обходы.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин высоко оценил работу уральских спасателей. За мужество и профессионализм он поощрил их благодарностью.