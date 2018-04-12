Баку, 12 апреля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Организация выборов президента Азербайджана получила высокую оценку наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили 12 апреля представители наблюдательной миссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Выборы президента Азербайджанской Республики состоялись на широкой конкурентной основе с активным участием представителей гражданского общества и созданием благоприятных условий для того, чтобы избиратели смогли сделать самостоятельный и осознанный выбор», — приводит РИА Новости заявление наблюдателей ШОС.

Отмечается, что ЦИК Азербайджана предоставил возможность использования на избирательных участках бюллетеней со шрифтом Брайля, что позволило проголосовать гражданам с физическими ограничениями.

При этом использование бесцветных чернил, видимых под ультрафиолетовой лампой, наблюдателями названо «надёжным средством для предотвращения многократного голосования».

Во время процедуры голосования хороший уровень подготовки продемонстрировали члены участковых избирательных комиссий и сами избиратели, показавшие высокий уровень явки.

Напомним выборы президента Азербайджана состоялись 11 апреля. Итоговая явка на выборах составила 74,51%. По итогам обработки 92% бюллетеней лидирует действующий глава республики Ильхам Алиев, он получил 86% голосов избирателей.