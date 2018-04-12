Лас-Вегас, США, 12 апреля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Цитата из м_ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В самом начале первого периода хоккеисты «Вегаса» открыли счёт, отличился нападающий Ши Теодор. Эта шайба стала единственной в матче.

Эта победа стала для «Вегаса» первой в истории плей-офф Кубка Стэнли. Напомним, команда образовалась в 2017 году, и сезон 2017/18 стал для неё дебютным.

«Вегас» вышел вперёд в серии — 1:0. Второй матч состоится 14 апреля.

Плей-офф НХЛ. ¼ финала — Западная конференция. 1-й матч

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

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