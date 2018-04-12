Вашингтон, 12 апреля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Джимми Картер предупредил действующего главу государства Дональда Трампа об опасности любых военных акций против России, Сирии и Северной Кореи, сообщает Associated Press.

Взрыв атомной бомбы

«Я молюсь за то, что чтобы наша страна существовала в мирных условиях, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от Северной Кореи, из России или Сирии», — заявил 39-й президент США.

Картер надеется, что Трамп осознает опасность, которую может вызвать обмен ядерными ударами, так как это станет катастрофой для всего человечества.

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Напомним, после сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, в осуществлении которой США обвинили сирийские правительственные войска, 10 апреля Трамп заявил, что в ближайшие несколько дней примет решение по Сирии.

Накануне глава Белого дома на своей странице в Twitter призвал Россию приготовиться в связи с возможным ракетным ударом по Сирии, отметив, что Москва не должна «быть партнером животному, который убивает газом своих людей и наслаждается этим».

Отметим, информация о «химатаке» в Думе была неоднократно опровергнута врачами и официальными лицами, никаких доказательств «преступления режима Асада» не существует.

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