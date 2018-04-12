Луганск, 12 апреля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки территория Луганской донецкой республики дважды подвергалась минометному обстрелу со стороны Украины, сообщает 12 апреля пресс-служба народной милиции ЛНР.

John Crosby Миномётный обстрел

«За сутки украинские силовики 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82-мм, БМП, АГС и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Атака украинских боевиков была направлена на позиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиновка и Калиново-Борщеватое.

11 апреля в 16:40 по местному времени огонь велся из 82-мм минометов и БМП-1 с направления Попасная — в направлении Калиново-Борщеватое. В тот же день в 22:20 по объекту в Калиновке работал гранатомет с направления Луганское.

Отмечается, что повреждения и разрушения отсутствуют, потерь среди гражданского населения и военнослужащих также нет.

Напомним, что с 30 марта в Донбассе вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако, несмотря на установленный «режим тишины», украинские боевики продолжают обстреливать позиции Донецкой и Луганской народных республик.