Мадрид, 12 апреля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в самой концовке ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» был удалён с поля. Это первое удаление футболиста за его спортивную карьеру. Об этом сообщает «Советский спорт».

Doha Stadium Plus Qatar Жанлуинжи Буффон

Красную карточку от арбитра Майкла Оливера Буффон получил в компенсированное время за слишком бурные споры, после того как рефери назначил пенальти в ворота туринской команды.

Сам голкипер считает, что судья не имел права назначать пенальти и рушить мечту «Ювентуса».

"Это была десятая часть от пенальти. Знаю, что судья хорошо видел момент, но это спорный эпизод. Нельзя ставить пенальти после спорного эпизода на 93-й минуте», — считает Буффон.

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«Команда отдала всё, и один человек не должен разрушать наши старания. Нельзя иметь мусорное ведро вместо сердца. Нельзя разрушать мечту. «Реал» заслужил пройти дальше по итогам двух матчей, я желаю им всего хорошего. При этом очевидно, что мы как минимум заслужили сыграть дополнительное время», — цитирует телеканал «Мачт TV» слова Джанлуиджи Буффона.

С критикой в адрес английского судьи выступил и полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди.

«Мы расстроены и разозлены. Нельзя упускать такие матчи. Мы полностью выложились… Судья все разрушил. Ему не хватило хладнокровия», — сказал Матюиди в интервью beIN Sports.

Он также добавил, что такие игроки, как Буффон, не заслуживают подобного.

Как сообщало ИА REGNUM, ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Реал» и «Ювентус» был разыгран 11 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 3:1 после поражения (0:3) в домашнем матче.