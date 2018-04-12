Барнаул, 12 апреля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Непредсказуемый характер погоды в Алтайском крае может привести к тому, что фаза паводка перейдёт в фазу весеннего половодья. Такой прогноз озвучил сегодня, 12 апреля, руководитель краевой гидрометеослужбы Александр Люцигер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Паводок на Алтае

По данным синоптиков, в ближайшие дни прогнозируются значительные повышения среднесуточных температур воздуха, особенно в предгорных зонах, начнётся активное снеготаяние.

В связи с этим особого внимания потребует участок реки Обь от райцентра Усть-Пристань в сторону Барнаула. Двухметровая волна повышения уровня воды идёт с реки Чарыш в сторону Усть-Пристани. Также в зоне риска река Алей и все малые реки, расположенные выше Барнаула: здесь ожидается значительный подъём уровня воды.

По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, поздно вечером 11 апреля на помощь алтайским спасателям в Барнаул прибыл самолёт Бе-200 ЧС МЧС России. Он доставил из Екатеринбурга группировку Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ в составе 20 человек и четырёх плавсредств.

Между тем дороги федерального, регионального, межмуниципального значения открыты во всех направлениях для всех видов транспорта, за исключением автодорог межмуниципального значения. Так, в связи с переливом талых вод проезды закрыты в Завьяловском районе на автомобильной дороге «Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка» от границы Мамонтовского района до села Добрая Воля и в Топчихинском районе на автодороге «Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный» до села Красноярка. Имеется альтернативные проезды. Отрезанных населённых пунктов нет.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае остаются подтопленными 14 частных жилых домов и 476 приусадебных участков в 36 населённых пунктах девяти районов. С начала паводка (март 2018 года) на территории региона при проведении спасательных работ с использованием авиации и плавсредств спасено более 150 человек, из которых 26 детей. Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем, в соседней Республике Алтай наблюдается стабильный уровень воды на всех реках, ниже критических значений (от 41 до 742 сантиметров). На контроле паводковая обстановка в двух муниципальных образованиях — в Турочакском и Чойском районах. В Турочакском районе в черте населенного пункта Дмитриевка, на реке Бия стоял ледовый затор протяженностью около 3,5 км. В настоящее ремя наблюдается постепенное прохождение льда по руслу реки.

Подтопленных жилых домов нет. Уровень воды в реке Бия понизился, дорожное полотно расчищено от льда. Угрозы подтопления нет.