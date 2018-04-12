Владивосток, 12 апреля, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев примут участие в акции «Тотальный диктант», находясь на МКС. Об этом 12 апреля сообщила журналистам руководитель проекта Ольга Ребковец.

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По её словам, за время существования проекта диктант будет написан в космосе во второй раз. В 2014 году Олег Артемьев участвовал в акции, находясь на орбите.

В этом году он вновь отравился на МКС, чтобы написать диктант, пошутила Ребковец. Акция состоится 14 апреля.

Руководитель проекта отметила, что в 2018 году диктант напишут в 1021 населенном пункте. Участвуют в проекте 76 стран, впервые — Сирия и Катар.

К «Тотальному диктанту» присоединятся в одной из омских колоний. Возможность поучаствовать в образовательной акции будет у пассажиров трех рейсов авиакомпании «Сибирские авиалинии».

Добровольный диктант впервые был написан в 2004 году в Новосибирске. С тех пор акция проходит ежегодно в разных городах России и за рубежом.

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