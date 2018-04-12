Комаки, Япония, 12 апреля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. В Японии автомобиль протаранил группу школьников, инцидент произошёл в городе Комаки, расположенном на юге острова Хонсю в префектуре Айти. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Колеса

По сведениям издания, в результате происшествия двое учеников младших классов (девочка 12 лет и мальчик 7 лет) с травмами и переломами были экстренно госпитализированы. Ещё пятеро находившихся рядом школьников не пострадали.

Отмечается, что за рулём малолитражного транспортного средства находился 22-летний водитель, который был задержан стражами порядка. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, почти год назад, 17 апреля в Японии произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали более 20 человек. Авария произошла на узкой дороге в городе Иидзука на острове Кюсю.

На момент столкновения в салоне пассажирского автобуса находились 60 человек. Всех пострадавших в результате инцидента доставили в местные больницы.

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