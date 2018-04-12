Москва, 12 апреля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершивший первый с 2015 года рейс из России в Египет, приземлился в аэропорту Каира, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Mstyslav Chernov Туристы в Египте

Airbus A-320 приземлился в Каире на 10 минут раньше расписания, в 00:15 по местному времени (01:15 мск). На борту самолета находились российские туристы.

Обратный рейс из Каира в Москву вылетит из египетской столицы в 01:25 по местному времени (02:25 мск). В аэропорт Шереметьево он прилет в 6:50 мск.

Билеты на прямые рейсы в Каир начали продаваться с 13 марта, минимальная стоимость перелета составляла 21,9 тыс. рублей. Также 12 апреля из Каира в Москву вылетит первый после перерыва регулярный рейс авиакомпании EgyptAir.

Решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом было принято в начале 2018 года. Пассажирские рейсы были приостановлены российской стороной в конце 2015 года после теракта над Синаем.

В ноябре 2015 года произошел теракт на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.