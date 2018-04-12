Могадишо, 12 апреля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Власти Сомали закрыли программу Объединенных Арабских Эмиратов по тренировке солдат в своей стране, сообщает 12 апреля Al Jazeera.

Армия Сомали

Данный факт свидетельствует о серьезном охлаждении в отношениях между двумя государствами.

Министр обороны Сомали Мохаммед Мурсал Абдирахман заявил, что государство само займется обеспечением подготовки своих военнослужащих.

«Сомали будет полностью обучать своих солдат. Эти части будут присоединены к различным подразделениям вооруженных сил страны», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Напомним, начиная с 2014 года ОАЭ подготовили сотни военнослужащих для Сомали в рамках миссии Африканского союза, призванной оказать поддержку правительству в борьбе с террористической угрозой.

В Сомали действуют боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), влияние которых значительно в некоторых регионах страны. Правительственные войска самостоятельно не могут одержать верх над террористами.