Москва, 12 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Экспертиза грунта с места предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума (Восточная Гута) показала отсутствие нервно-паралитических и хлоросодержащих веществ, заявил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Mil.ru Войска радиационной, химической и биологической защиты

По его словам, 9 апреля, спустя сутки после якобы химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли на место предполагаемого инцидента, где были взяты пробы грунта.

«Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ», — заявил Познихир.

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Он добавил, что при обследовании территории, а также посещении показанных на съёмках «Белых касок» медучреждений фактов применение отравляющих веществ не выявлено. Кроме того, по результатам опроса медперсонала и больных пострадавших среди жителей города также не выявлено.

Напомним, ранее Запад обвинил президента Сирии Башара Асада в химической атаке на Думу, не приведя при этом каких-либо доказательств. При этом информация о «химатаке» в сирийской Думе была неоднократно опровергнута врачами и официальными лицами, никаких доказательств «преступления режима Асада» не существует.

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