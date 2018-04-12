Москва, 12 апреля, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Программист — самая высокооплачиваемая в России профессия. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией HeadHunter.

Деньги в кошельке

В рамках проекта «Банк данных заработных плат» аналитики изучили динамику зарплат в первом квартале 2018 года, опираясь на данные порядка 800 работодателей. Оказалось, что уровень оплаты труда медленно, но уверенно растет, продолжая тенденцию 2017 года.

Лидерами по уровню зарплат в Москве, Санкт-Петербурге и регионах являются программисты. Другие высокооплачиваемые специалисты — менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы, отмечают эксперты.

Так, в Москве программисты каждый месяц зарабатывают по 100−110 тыс. рублей, в Петербурге — по 80−100 тыс. рублей, в регионах — по 60−70 тыс. рублей. Системные администраторы и внутренние аудиторы в Москве и Петербурге зарабатывают сопоставимо с программистами, однако в регионах могут рассчитывать на зарплату 40−50 тыс. рублей.

Средний доход менеджеров по развитию бизнеса в Москве и Петербурге составляет 70−80 тыс. рублей, в регионах — 60−70 тыс. рублей.

Высокие зарплаты — 70−80 тыс. рублей — в Москве также у агентов по недвижимости, инженеров на производстве, специалистов по маркетингу и рекламе, экономистов и юристов. В Петербурге такие специалисты зарабатывают по 60−70 тыс. рублей в месяц, в регионах — по 40−50 тыс. рублей.

Наиболее низкооплачиваемые профессии в столице и регионах — уборщики (20−30 тыс. рублей), официанты, рабочие кухни, грузчики, кладовщики и продавцы (не более 40 тыс. рублей).

В Москве преобладают зарплаты 70―80 тыс. рублей, в Петербурге и регионах — 40―50 тыс. рублей. Однако в регионах на такой заработок могут рассчитывать лишь специалисты среднего и высшего звена.