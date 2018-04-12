Москва, 12 апреля, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Министерство обороны России в преддверии Дня космонавтики опубликовало на своем официальном сайте архивные документы об офицерской службе первого в мире космонавта — полковника Юрия Гагарина.

Юрий Гагарин

Уникальные архивные документы из фондов Центрального архива Минобороны рассказывают о прохождении Гагариным службы с момента присвоения ему звания «лейтенант».

Звание было присвоено после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К. Е. Ворошилова в октябре 1957 года.

В частности, опубликованы служебная характеристика на Гагарина за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР и учетно-послужная карта, в которой в хронологическом порядке указаны места службы и должности.

Также можно ознакомиться с приказами о присвоении Гагарину офицерских званий и с планом правительственных командировок космонавта. Кроме того, собраны вырезки из газет на английском языке.