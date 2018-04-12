Кемерово, 12 апреля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинение в халатности начальнику караула пожарно-спасательной части Сергею Генину после трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает пресс-служба СКР.

Regalacademy.org Суд

По версии следствия, 25 марта Генин, как командир пожарного звена, прибыл к ТЦ и вместе с двумя подчиненными вошел в здание через западный вход. От очевидца спасатель получил информацию о нахождении на четвертом этаже в кинозале большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный у данного входа лестничный марш как кратчайший путь к месту.

В ведомстве отметили, что начальник пожарного звена проигнорировал эти сведения и не сверил их с план-схемами, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу. Подчиненные выполнили указание своего командира, следуя за ним. После этого пожарные вернулись к лестнице, находящейся поблизости от западного входа, и прошли на четвертый этаж.

«В результате ими было упущено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей, — говорится в сообщении. — В результате халатных действий Генина, как полагает следствие, погибли не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4-м этаже в кинозале № 2 ТРЦ «Зимняя вишня».

Читайте также: Эхо пожара в Кемерове: фиктивная ответственность в ТЦ — угроза безопасности

Между тем, в МЧС РФ считают обвинения в отношении командира пожарного звена надуманными. В ходе тушения пожара в ТЦ Генин руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах. При этом в том направление, о котором говорил очевидец, работали другие спасатели.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 64 человека, десятки пострадали. В настоящее время по уголовному делу проходят технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения (в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания), сотрудник и руководитель организации по обслуживанию пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения, а также гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, ответственная за соблюдение пожарной безопасности, и начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Читайте также: Расположение детских комнат в ТЦ проверят на соответствие нормам