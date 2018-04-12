Москва, 12 апреля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео выступит перед сенатом с воинственной речью. 12 апреля он намерен заявить, что «годы мягкой политики» Вашингтона в отношении Москвы закончились, сообщает издание Associated Press со ссылкой на выдержки текста, распространенные Белым домом.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Россия продолжает действовать агрессивно благодаря многолетней мягкой политике в отношении этой агрессии. Теперь она завершилась», — говорится в документе.

Помпео намерен заявить, что администрация американского президента Дональда Трампа считает Россию представляющей угрозу для США и объявит, что Москва понесет наказание за «агрессию».

В своем выступлении бывший конгрессмен и экс-глава ЦРУ напомнит, что Соединенные Штаты оказывают военную поддержку «храбрым молодым мужчинам и женщинам», которые якобы «сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии».

Предположительно, Помпео затронет ряд проблемных вопросов международной повестки, относящихся к Сирии, Китаю, Ирану и КНДР и другим странам. Выступление запланировано на 09:30 по времени Вашингтона (16:30 по московскому).

Решение назначить бывшего директора ЦРУ на пост госсекретаря ранее принял Дональд Трамп. По словам американского президента, Помпео «отлично справится с этой работой». Добавим, что воинственная речь кандидата будет представлена на фоне ранее сделанных Трампом заявлений в адрес России о готовности нанести военный удар по Сирии.