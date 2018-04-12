Багдад, 12 апреля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Один из шиитских лидеров Ирака Муктада ас-Садр заявил, что не останется равнодушным, если американцы нанесут удар по Сирии, сообщает 12 апреля Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Дональд Трамп

«Мы не останемся равнодушными, если нашим священным ценностям будет угрожать опасность», — подчеркнул ас-Садр.

Подобное заявление было сделано в связи с угрозами со стороны США нанести ракетный удар по Сирии.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении покарать президента Сирии Башара Асада за химическую атаку мирных граждан в городе Дума. Доказательств, как и в прежних подобных обвинениях, предоставлено не было.

В свою очередь Россия подчеркнула, что будет сбивать любые ракеты выпущенные в сторону правительственных войск, а также их носители, что означает неминуемую эскалацию конфликта с непредсказуемыми последствиями.

Данное заявление было озвучено послом России в Ливане Александром Засыпкиным. Реакция главы Белого дома на него была весьма жесткой.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, новейшие и умные», — написал Трамп в своем Twitter.

Однако спустя какое-то время лидер Соединенных Штатов сбавил тон и предложил прекратить гонку вооружений, обвинив в плохих отношениях между Москвой и Вашингтоном демократов.