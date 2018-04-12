Тартус, Сирия, 12 апреля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Спутники зафиксировали выход боевых кораблей российского Военно-морского флота (ВМФ) с морской базы технического обеспечения в сирийском городе Тартус. Об этом сообщает мониторинговый портал Image Satellite International (ISI).

Mil.ru Прокладка маршрута

Исходя из снимков, опубликованных на портале, можно сделать вывод о том, что 11 апреля большинство военных кораблей уже покинули причалы и на базе осталась лишь одна подводная лодка класса «Кило». На более ранних снимках видно, что на базе стояли в доках семь боевых кораблей, два противодиверсионных катера проекта 21 980 «Грачонок» и две подводные лодки.

Отмечается, что корабли вышли в море с базы в Тартусе в связи с возможным нанесением США ракетных ударов по территории Сирии. Добавим, ранее в Минобороны РФ объявили о начале военно-морских учений российского флота в Восточном Средиземноморье. Учения начались сегодня, 11 апреля, и продлятся до 26 апреля.

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Вполне вероятным является тот факт, что выход кораблей флота с базы связан именно с началом учений, что, впрочем, не отменяет и определённого элемента предосторожности в связи с непредсказуемой политикой США.

Добавим, 11 апреля президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере анонсировал через социальную сеть Twitter ракетное нападение на Сирию и предложил России готовиться к тому, что эта атака будет осуществлена с помощью «новых» и «умных» ракет.

Впрочем, менее чем через час Трамп опубликовал ещё один твит, в котором в гораздо более миролюбивой манере начал говорить с Россией о благости разоружения.

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