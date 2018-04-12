Нефть: на горизонте $73
Москва, 12 апреля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Рост котировок возобновился с новой силой. Вооруженные конфликты в Сирии и Саудовской Аравии вызывают у инвесторов озабоченность по поводу потенциального нарушения потоков нефти по всему Ближнему Востоку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.
Саудовская Аравия заявила, что она перехватила ракеты над Эр-Риядом. Дональд Трамп обещал нанести ракетный удар по Сирии. Статистика по запасам нефти осталась незамеченной.
Минэнерго США сообщило, что за неделю c 31 марта по 6 апреля запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн баррелей, до 428,6 млн баррелей (прогноз был — 1,4 млн баррелей).
Запасы бензина увеличились на 0,458 млн баррелей (прогноз был — 1,1 млн баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 1,044 млн баррелей (прогноз был 0 млн баррелей).
Добыча в Штатах увеличилась на 65 тыс. баррелей в сутки, до 10,525 млн баррелей, обновив исторический максимум.
Сегодня, 12 апреля, цена на нефть Brent составляет 72,22 (+0,47%). Сопротивление 71,25 пройдено. Ближайшим целевым уровнем является $74,00. После него на горизонте станет виден уровень $77.
Напомним, 11 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,43%, до $72,06 за баррель, WTI — на 1,98%, до $66,74 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,77 за баррель.
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