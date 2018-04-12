Москва, 12 апреля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Рост котировок возобновился с новой силой. Вооруженные конфликты в Сирии и Саудовской Аравии вызывают у инвесторов озабоченность по поводу потенциального нарушения потоков нефти по всему Ближнему Востоку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Саудовская Аравия заявила, что она перехватила ракеты над Эр-Риядом. Дональд Трамп обещал нанести ракетный удар по Сирии. Статистика по запасам нефти осталась незамеченной.

Минэнерго США сообщило, что за неделю c 31 марта по 6 апреля запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн баррелей, до 428,6 млн баррелей (прогноз был — 1,4 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 0,458 млн баррелей (прогноз был — 1,1 млн баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 1,044 млн баррелей (прогноз был 0 млн баррелей).

Добыча в Штатах увеличилась на 65 тыс. баррелей в сутки, до 10,525 млн баррелей, обновив исторический максимум.

Сегодня, 12 апреля, цена на нефть Brent составляет 72,22 (+0,47%). Сопротивление 71,25 пройдено. Ближайшим целевым уровнем является $74,00. После него на горизонте станет виден уровень $77.

Напомним, 11 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,43%, до $72,06 за баррель, WTI — на 1,98%, до $66,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,77 за баррель.

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