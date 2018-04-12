«Обращение» Юлии Скрипаль лишь подтверждает опасения о ее судьбе
Лондон, 12 апреля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне заявило о невозможности подтвердить подлинность сообщения, опубликованного Скотленд-Ярдом от имени гражданки России Юлии Скрипаль. Заявление посольства опубликовано на официальном сайте дипмиссии.
Дипломаты отметили, что сообщение полиции Лондона вызывает больше вопросов, чем дает ответов. В частности, сотрудники посольства сомневаются, что заявление исходит от дочери британского шпиона Сергея Скрипаля Юлии.
«Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками», — пояснили в посольстве.
Также дипломатов удивило то, что никто не подтверждает в СМИ контактов с Юлией Скрипаль, тогда как в письме есть тезис о «доступе к друзьям и семье». В частности, встретиться с Юлией не смогли ее ближайшие родственники — Виктория Скрипаль и бабушка Елена Скрипаль
Кроме того, в заявлении есть фраза «никто не говорит от моего имени», при том, что сообщение публикуется на сайте, а не зачитывается, например, самой Юлией на камеру.
«Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки», — заключили в посольстве.
Чтобы убедить общественность в обратном, власти Британии должны наглядно доказать, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы. И сделать это нужно срочно.
Напомним, ранее, 9 апреля, Юлия Скрипаль была выписана из больницы в Солсбери. После этого она якобы попросила не приезжать сестру и отказалась от услуг российского посольства.
Сообщалось также, что к Юлии не смогла прилететь ее родственница Виктория — британское посольство в Москве отказало ей в выдаче визы.