Лондон, 12 апреля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне заявило о невозможности подтвердить подлинность сообщения, опубликованного Скотленд-Ярдом от имени гражданки России Юлии Скрипаль. Заявление посольства опубликовано на официальном сайте дипмиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Дипломаты отметили, что сообщение полиции Лондона вызывает больше вопросов, чем дает ответов. В частности, сотрудники посольства сомневаются, что заявление исходит от дочери британского шпиона Сергея Скрипаля Юлии.

«Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками», — пояснили в посольстве.

Также дипломатов удивило то, что никто не подтверждает в СМИ контактов с Юлией Скрипаль, тогда как в письме есть тезис о «доступе к друзьям и семье». В частности, встретиться с Юлией не смогли ее ближайшие родственники — Виктория Скрипаль и бабушка Елена Скрипаль

Кроме того, в заявлении есть фраза «никто не говорит от моего имени», при том, что сообщение публикуется на сайте, а не зачитывается, например, самой Юлией на камеру.

«Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки», — заключили в посольстве.

Чтобы убедить общественность в обратном, власти Британии должны наглядно доказать, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы. И сделать это нужно срочно.

Напомним, ранее, 9 апреля, Юлия Скрипаль была выписана из больницы в Солсбери. После этого она якобы попросила не приезжать сестру и отказалась от услуг российского посольства.

Сообщалось также, что к Юлии не смогла прилететь ее родственница Виктория — британское посольство в Москве отказало ей в выдаче визы.