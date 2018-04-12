Екатеринбург, 12 апреля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. На Урале ветерана Великой Отечественной войны отказываются приглашать на торжественную праздничную церемонию, приуроченную ко Дню Победы. Более того, местные чиновники не поздравляют Владимира Ивановича Тимашева с Днём Победы, сообщают местные СМИ.

Voenpro.ru Георгиевская лента

Владимир Тимашев родился в 1926 году. А в 1943-м был призван в Советскую Армию. Служил в Хабаровском крае. Был награждён орденом «Отечественной войны» II степени и множеством медалей.

После демобилизации он уехал в Ташкент. Но в 2016 году переехал в Екатеринбург. 30 декабря 2016 года ему торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации.

Как пишет городской портал E1.ru, за это время чиновники ни разу не поздравляли его с Днём Победы.

В Верх-Исетском районном и в городском Совете ветеранов о Тимашеве знают. Правда, помочь особо не могут, говорят, что нет денег на подарки.

Не всё просто и с приглашениями на официальные мероприятия. Ветеран бы рад их посещать, хотя и ходит с ходунками. Но, например, митинг на Широкореченском мемориале предназначен, как оказалось, только для тех ветеранов, которые могут сами ходить. Впрочем, в Совете ветеранов заверили, что парад на площади 1905 года Тимашев сможет посетить, даже без официального приглашения. Мечта побывать на параде у него есть. Сбудется ли?

Чиновники официально пока не прокомментировали эту ситуацию. Зато её активно и весьма эмоционально обсуждают в социальных сетях. Негодование граждан вполне понятно. Ветеранов с каждым годом становится всё меньше. Неужели трудно окружить каждого из них вниманием и заботой, недоумевают уральцы.

А тем временем то же издание, E1.ru, напоминает о том, как чиновники забыли про 106-летнего ветерана войны. Произошло это в Реже 9 мая 2017 года. Александр Герасимович Шелковый в войну прошёл с боями до Берлина. А 9 мая 2017 года четыре часа просидел с орденами за накрытым столом. Ожидал гостей из администрации города, но те так и не пришли.

В 2017 году Девятое Мая было для ветерана последним. В этом году Героя не стало.