Вашингтон, 12 апреля, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Хорошим отношениям Москвы и Вашингтона мешают слухи о сговоре с целью победы президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года, сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Полагаю, президент выразился предельно ясно, утверждая, что постоянное внимание к его «сговору» с Россией навредило отношениям», — заявила Сандерс.

В частности, речь идет о расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера. Другим отрицательным моментом, по мнению Вашингтона, является российская политика на Украине и в Сирии.

Относительно Сирии представитель американской администрации заявила, что в Вашингтоне недовольны действиями России в Совете Безопасности ООН, направленными на защиту сирийского президента Башара Асада.

«Мы надеемся, что это изменится», — сказала Сандерс.

Представитель Белого дома подчеркнула, что Трамп не раз говорил о важности хороших отношений Вашингтона и Москвы для всего мира.

Напомним, 11 апреля Трамп сделал в Twitter ряд противоречивых заявлений, в одном из которых написал:

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая холодную войну. Для этого нет причин. Россия нуждается в нашей помощи с их экономикой, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»

Стоит отметить, что перед этим Трамп пригрозил России направить в сторону Сирии «умные ракеты» и отсоветовал Москве быть партнером с «животным», имея в виду Асада.