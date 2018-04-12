Киев, 12 апреля, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Приглашение нанести официальный визит на Украину адресовал президент этой страны Петр Порошенко британскому премьер-министру Терезе Мэй в телефонном разговоре, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Тереза Мэй

«Президент пригласил премьер-министра Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом», — сообщили в пресс-службе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля состоялись телефонные переговоры Мэй и Порошенко, в ходе которых обсуждалась в основном международная проблематика. Так, украинский лидер выразил солидарность с позицией Лондона относительно так называемого дела Скрипаля.

Кроме того, он поблагодарил Лондон за его поддержку позиции Киева, который считает воссоединение Крыма и Севастополя с Россией аннексией и не признает результаты выборов президента РФ в этих российских субъектах.

Мэй со своей стороны заявила, что не согласна с «агрессией» России в Крыму и в Донбассе. Оба политика обсудили «сотрудничество» в военной сфере.

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