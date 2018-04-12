Амстердам, 12 апреля, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Обвинительный приговор в адрес сербского националиста Воислава Шешеля вынесен апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ), сообщили на сайте ведомства.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Шешеля приговорили к тюремному заключению, частично отменив оправдательный приговор, вынесенный предыдущей судебной инстанцией.

«Апелляционная палата приговаривает Шешеля к тюремному заключению на десять лет», — сообщили в суде.

Апелляционная палата аргументировала изменение вердикта тем, что предыдущей инстанцией — Международный трибуналом по бывшей Югославии — были допущены ошибки при рассмотрении деятельности Шешеля.

Например, Международный трибунал по бывшей Югославии в свое время не стал привлекать подсудимого к ответственности за призывы к изгнанию несербского населения из страны в мае 1992 года.

Напомним, Шешель является лидером Сербской радикальной партии, выступающей против ассоциации Сербии с Европейским союзом. В 2003 году Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил его в разжигании межнациональной розни во время войн в Хорватии и Боснии в начале 1990-х гг.

Шешелю предъявили обвинения по 14 пунктам, после чего он добровольно прибыл в Гаагу (Нидерланды) для участие в судебном процессе. Обвинения он не признал. Предварительное заключение Шешеля длилось 11 лет.

В ноябре 2014 г. его освободили из предварительного заключения по состоянию здоровья, а в марте 2016 г. полностью оправдали. Но в 2017 г. сербская прокуратура подала прошение в апелляционную палату о пересмотре оправдательного приговора.