Тель-Авив, Израиль, 12 апреля, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Военного присутствия Ирана в Сирии Израиль не допустит, заявили в пресс-службе израильского правительства.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Комментируя телефонные переговоры главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху с российским президентом Владимиром Путиным, в Тель-Авиве сказали:

«Премьер-министр вновь заявил, что Израиль не позволит Ирану установить военное присутствие в Сирии».

Напомним, телефонные переговоры между Путиным и Нетаньяху состоялись 11 апреля. Инициатором беседы выступил Тель-Авив.

Российская сторона отметила, что необходимо соблюдать суверенитет Сирии и избегать любых действий, дестабилизирующих и без того сложную ситуацию.

Стоит отметить, что телефонные переговоры прошли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Так, 9 апреля Израиль выпустил восемь ракет по сирийской военной базе, пять из которых были сбиты ПВО Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Нетаньяху назвал Иран «убийственным злом», «угрожающим всему человечеству». Более того, во время своего выступления в память о Холокосте израильский деятель сравнил Иран с фашистской Германией.

«У меня есть сообщение Ирану: не проверяйте решимость Израиля!» — пригрозил Нетаньяху.

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