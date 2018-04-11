Комрат, Молдавия, 12 апреля, 2018, 02:39 — ИА Регнум. Коллектив общественной телерадиокомпании Гагаузии GRT объявил забастовку в связи с попыткой «рейдерского захвата» телерадиокомпании. Об этом заявил на митинге в Комрате и.о. исполнительного директора компании Петр Влах, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В попытке захвата телерадиокомпании он обвинил правящую Демпартию Молдавии и ее «смотрящего» по Гагаузии, депутата молдавского парламента Николая Дудогло. Речь идет о назначении подконтрольным Демпартии Народным собранием Гагаузии нового состава Наблюдательного совета GRT, полностью подконтрольного демократам. Влах считает это решение незаконным. Он также не исключил, что коллектив компании может объявить голодовку, если решение не будет пересмотрено.

Депутат Народного собрания Гагаузии Георгий Лейчу назвал последние события вокруг GRT «атакой на истинную демократию». «У нас хотят отнять не только телевидение, но и наши мысли. Хотят подчинить нас себе полностью. Сделать нас рабами», — приводит слова Лейчу издание «Гагауз-инфо».

Как сообщало ИА REGNUM, Народное собрание Гагагузии, где большинство место контролирует правящая в Молдавии Демпартия, назначил новый состав Наблюдательного совета (НС) гагаузской общественной телерадиокомпании GRT. Прежний состав НС назначение нового совета не признал и опротестовал его законность в суде. И.о. исполнительного директора GRT Петр Влах призвал жителей Гагаузии выйти на митинг против попытки «рейдерского захвата» GRT лидером Демпартии в Гагаузии Николаем Дудогло.