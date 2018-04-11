Тирасполь, 12 апреля, 2018, 02:24 — ИА Регнум. Вечером 11 апреля на Мемориале Воинской Славы в столице Приднестровья Тирасполе прошла патриотическая акция «Свеча Памяти», посвященная 74-й годовщине освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков и румынских оккупантов. В акции приняли участие сотни горожан, которые выложили свечи в форме цифры 74, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tirasadmin.org Акция «Свеча Памяти»

«Каждый из нас должен сделать все для того, чтобы никогда не повторились ужасы войны. Мы должны помнить имена и фамилии своих героев, заботиться о семьях, потерявших своих родных, заботиться о наших ветеранах. Думаю, с этой свечой памяти каждый из нас должен дать слово: «Я буду это делать», — заявила в ходе акции зампредседателя Верховного совета Галина Антюфеева.

«Такие акции, как сегодняшняя, нацелены на то, чтобы еще раз рассказать, как важно приобщаться и чтить память о подвигах наших дедов и отцов, быть способными на такие же подвиги в наше время», — сказала замглавы госадминистрации Тирасполя Мария Пащенко.

«Сегодня свои свечи мы ставим в память всех погибших, не доживших до светлого Дня Победы. Приднестровье — одна из немногих стран, сумевших сохранить чувство братства народов разных национальностей. Мы должны этим гордиться», — приводит ИА «Новости Приднестровья» слова председателя Тираспольского общества бывших узников фашистских концлагерей Татьяны Паято.

«Нынешнее поколение живет благодаря тому, что наши прадеды отдали жизни за освобождение нашего города. Для нас, будущих военных, этот день еще и пример — пример мужества, отваги и бескорыстного самопожертвования. Дай Бог, чтобы наш край никогда не видел войны, но если придется защищать его, мы как один встанем в ряды защитников. Мы знаем, что это возможно, нам есть на кого равняться», — подчеркнул курсант Суворовского военного училища Генрих Игонин.

Тирасполь был освобожден 12 апреля 1944 года после почти трехлетней оккупации. За 970 дней врагом в городе были замучены, расстреляны и повешены более четырёх тысяч человек.