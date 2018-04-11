Лондон, 12 апреля, 2018, 02:20 — ИА Регнум. Подлинность заявления российский гражданки Юлии Скрипаль, опубликованное Скотленд-Ярдом, сомнительна, 12 апреля сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

brett jordan Флаг Великобритании

Комментируя опубликованное 11 апреля «заявление от имени Юлии Скрипаль», в российском ведомстве отметили, что если информация в этом тексте соответствует действительности, то «остается только порадоваться за нашу соотечественницу».

Но действительно ли Скрипаль сама писала это заявление, не ясно, а убедиться в его подлинности британская сторона возможности не дает. В итоге после публикации заявления осталось «больше вопросов, чем ответов».

«Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения, — отметили в посольстве. — Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками».

В частности, вызывает вопросы фраза о «доступе к друзьям и семье». В российском ведомстве отметили, что никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей не подтверждает контактов с Юлией.

По данным российской стороны, более близкой родни, чем Виктория и Елена Скрипаль (племянница и мать Сергея Скрипаля — соответственно), у Юлии нет. Тогда не ясно, с какой семьей общается Юлия?

Есть вопросы и к фразе по поводу телефонного разговора между Юлией и Викторией. В итоге у российской стороны не развеялись, а напротив, укрепились опасения, что «мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки».

«Особенно изумляет, что тезис «никто не говорит от моего имени» содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда», — отметили в посольстве.

Напомним, 11 апреля на сайте Скотленд-Ярда было опубликовано сообщение от имени Юлии Скрипаль, в котором говорится:

«Я тоже еще полностью не оправилась от воздействия нервно-паралитического вещества, использованного против нас».

Автор документа утверждает, что пока не хочет прибегать к услугам российского посольства, а также не намерен общаться со СМИ.