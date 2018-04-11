Москва, 12 апреля, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Заявление бывшего посла Великобритании в Сирии Питера Форда оказалось полной неожиданностью для ведущего программы ВВС, 12 апреля сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

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Комментируя выступление Форда на телевидении, в ходе которого дипломат усомнился в правильности решения американского руководства по ракетной атаке на Сирию 7 апреля 2017 года, Пушков отметил:

«Экс-посол Британии в Сирии уничтожил лже-логику BBC и всех западных СМИ, требующих ударов по Сирии: какие у Запада источники, спросил он, — структуры, близкие к исламистам и боевиками? Это все надо проверить».

«Ведущий BBC — в шоке: посол сработал явно не по кальке «свободных СМИ», — считает Пушков.

Напомним, 10 апреля Форд во время эфира на ВВС заявил, что химическая атака Сирийской арабской армии в городе Хан-Шейхуне (провинция Идлиб, Сирия) 4 апреля 2017 года — это не факт, а скорее фейк.

«Это констатация мифов, а не фактов», — сказал Форд.

По его словам, без расследования нельзя считать инцидент в Идлибе химической атакой, на версии которой настаивает Вашингтон. Согласно второй версии, напомнил он, химические вещества были распылены в воздухе в результате попадания бомбы на склады с химическим оружием террористов.

«Мы не знаем, какой вариант правда. Но вспомните, что было перед Ираком», — отметил британский посол.