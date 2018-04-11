Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Россия не намерена молчать, видя, что США подталкивают мир к катастрофе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Defense.gov Американский флаг над гробом

Комментируя обстановку на международном уровне, которая по инициативе западных стран продолжает усугубляться, российский дипломат заявил:

«Мы молчать не можем».

«Мы говорим открыто, что мы с тревогой наблюдаем, что мир, к сожалению, движется к опасной черте», — сказал Небензя.

Отметим, что программа, в которой участвовал российский диипломат, была посвящена ситуации в Сирии и угрозе ракетного удара со стороны США. Небензя подчеркнул, что в Вашингтоне позицию России не слышат.

Напомним, США угрожают нанести по Сирии ракетный удар, прикрываясь слухами о химической атаке, которую якобы осуществил Дамаск в отношении мирных жителей Думы (Восточная Гута, Сирия).

После просмотра размещенного в интернете видео, якобы демонстрирующего последствия отравления людей хлором (на кадрах — дети), американский президент Дональд Трамп обещал дать «ответ» Дамаску, не исключив ракетный удар. Он планировал принять решение в течение двух суток.

11 апреля Трамп разместил в Twitter несколько сообщений, в одном из которых пригрозил России «умными ракетами», которые полетят в сторону Сирии. Российский президент Владимир Путин отметил, что складывается «все более хаотичная» ситуация.

«Мы все-таки надеемся, что здравый смысл возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — сказал он.