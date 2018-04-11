Ижевск, 12 апреля, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Ижевский радиозавод (ИРЗ) 12 апреля начнет наземные испытания опытного образца системы электроавтоматики (СЭА) для десантного модуля космического аппарата «Экзомарс-2020». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Пресс-служба Ижевского радиозавода Марс

В ходе испытаний международная команда разработчиков проведет отладку и стыковку аппаратуры c макетом десантного модуля, чтобы проверить взаимодействие научной и полетной систем.

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Параллельно завод приступает к созданию экспериментального и штатного образцов аппаратуры СЭА, их изготовление планируется завершить до конца 2018 года.

«Участие в совместной программе Роскосмоса и Европейского космического агентства «Экзо-Марс» позволит нам получить ценный опыт сотрудничества с европейскими инженерами, отработать технологии ИРЗ в условиях дальнего космоса и упрочить свои позиции для участия в новых российских и международных космических проектах», — сказал главный конструктор ИРЗ Владимир Колотов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Экзо-Марс» — российско-европейский проект по исследованию Марса с орбиты искусственного спутника и поверхности планеты. Межпланетная экспедиция «ЭкзоМарс-2020» является вторым этапом проекта.

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Соглашение о реализации проекта в области исследования Марса и других тел Солнечной системы было подписано в 2013 году Роскосмосом и Европейским космическим агентством. Помимо равноправного участия в проекте российских и европейских ученых, соглашение предусматривает и равные права участников на полученные научные данные. Россия участвует в выведении аппаратов в космос и в научной программе обоих этапов проекта.