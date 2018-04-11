Москва, 12 апреля, 2018, 00:43 — ИА Регнум. Какие бы то ни было задержки инспекции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на территории Думы (Восточная Гута, Сирия) не должны быть допущены, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Противогазы

Комментируя решение генерального директора технического секретариата ОЗХО Ахмета Узюмджю направить Спецмиссию организации по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) в Думу для выяснения обстоятельств так называемой химической атаки, российское ведомство отметило, что приветствует этот шаг.

«Считаем, что в условиях развернутой западными странами оголтелой антисирийской кампании промедление с инспекцией ОЗХО недопустимо», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Затягивание с выездом на место предполагаемого инцидента может привести к повторению предпринятой Вашингтоном в апреле 2017 г. авантюры с нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права», — считает российская сторона.

В российском ведомстве отметили, что ожидают от Дамаска необходимого содействия работе МУФС. От ОЗХО Москва ждет уведомления о ходе расследования в ближайшее время.

Напомним, Дамаск обратился в ОЗХО с просьбой срочно провести расследование «инцидента» в Думе. Сирийские власти настаивают, чтобы эксперты ОЗХО побывали на той территории, где якобы произошла химическая атака на мирных жителей.

Со своей стороны сирийские власти гарантируют специалистам МУФС безопасный доступ в Думу. Безопасность будет обеспечена командованием российского контингента в Сирии.

Экстренное обращение Дамаска в ОЗХО вызвано угрозой нанесения ракетного удара по Сирии со стороны США. Вашингтон объявил о возможных планах ракетного удара по Сирии после того, как в интернете была размещена видеозапись пострадавших об бомбардировки.

На видео, якобы снятом в Думе, показаны дети, которые, как утверждается, отравлены хлором. Никаких доказательств факта применения химического оружия в Думе нет.