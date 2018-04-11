Лондон, 12 апреля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась направить подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Об этом 11 апреля сообщает The Daily Telegraph, не указывая источника информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Тереза Мэй отдала распоряжение о перемещении британских субмарин в диапазон ракетного удара по Сирии в готовности к нанесению ударов по режиму Асада, которые могут начаться в четверг (12 апреля) вечером», — говорится в сообщении.

По информации издания, Тереза Мэй также созвала на утро 12 апреля срочное совещание правительства, прервав пасхальные каникулы министров.

Напомним, ранее сегодня телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Тереза Мэй готова санкционировать участие британских военных сил в ударе по Сирии без согласования с парламентом.

Отмечалось, что британский премьер не желает задерживать президента США Дональда Трампа в принятии решения по Сирии и потому хочет избежать задержки, которую вызовет согласование данного вопроса с депутатами.

В офисе премьер-министра оперативно отреагировали на данную публикацию, заявив, что эта информация не соответствует действительности.

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