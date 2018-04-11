Тереза Мэй распорядилась направить подлодки на расстояние удара по Сирии
Лондон, 12 апреля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась направить подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Об этом 11 апреля сообщает The Daily Telegraph, не указывая источника информации.
«Тереза Мэй отдала распоряжение о перемещении британских субмарин в диапазон ракетного удара по Сирии в готовности к нанесению ударов по режиму Асада, которые могут начаться в четверг (12 апреля) вечером», — говорится в сообщении.
По информации издания, Тереза Мэй также созвала на утро 12 апреля срочное совещание правительства, прервав пасхальные каникулы министров.
Напомним, ранее сегодня телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Тереза Мэй готова санкционировать участие британских военных сил в ударе по Сирии без согласования с парламентом.
Отмечалось, что британский премьер не желает задерживать президента США Дональда Трампа в принятии решения по Сирии и потому хочет избежать задержки, которую вызовет согласование данного вопроса с депутатами.
В офисе премьер-министра оперативно отреагировали на данную публикацию, заявив, что эта информация не соответствует действительности.
Читайте также: «Би-би-си»: Мэй готова санкционировать участие Британии в ударе по Сирии