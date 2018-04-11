Космос и Россия: первородство обязывает
Москва, 11 апреля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. 27 февраля 2018 года в Москве в пресс-центре ИА REGNUM состоялся Форум «Космического содружества», в котором приняли участие делегаты от более 50 общественных организаций. Наши организации объединяют десятки тысяч учёных, философов, преподавателей профильных вузов, инженеров и конструкторов, работников космической отрасли, писателей, журналистов, историков, политологов, музейных и библиотечных работников, и самых разных людей, неравнодушные к судьбе российской космической отрасли.
Мы, участники форума, признаём, что Российский космический проект находится в глубочайшем кризисе: научно-техническом, управленческом и смысловом. Мы проживаем наследие великих предков. Мир стремительно забывает и практически уже забыл, кто был в космосе первыми, не только на ракетах и спутниках, но и идеологически: идеи русского космизма ныне пропагандирует Илон Маск, правда, без ссылок на первоисточники. Русские мыслители и философы первыми осознали задачу выхода в Космос как задачу общечеловеческую, решение которой есть необходимое условие дальнейшего существования и развития человечества. Даже в разгар Холодной войны и гонки вооружений слово «спутник» и имя Юрий Гагарин стали символами общемирового прорыва, никак не связанного с войной и ростом международной напряжённости, это было рождением мирного космоса, взлетом человеческого духа, важного для всех жителей Земли. Никогда еще в истории человечества такого не было.
Но со смертью Сергея Королева большие советские космические проекты на фоне достижений американского лунного проекта сворачиваются. Это лишило советских людей важнейшей составляющей позитивного образа будущего нашей страны и её роли в мире. Началась эпоха остановки развития: научно-технического, социального, художественного, которая привела сначала к застою, торжеству обывательских потребительских ценностей, в удовлетворении которых социализм был неконкурентоспособен, и в итоге к самой крупной геополитической катастрофе — разрушению СССР без войны и официальной капитуляции. С нарушением стратегического баланса мир вошёл в опасное и смутное время.
Но сегодня затянувшаяся пауза в космическом развитии закончилась, началась эпоха Спайс 2.0. Все руководители крупнейших стран заявили, что превосходство в космических технологиях — ключевой элемент в борьбе за мировое лидерство. Проекты Илона Маска, Джеффа Безоса и другие американские проекты против независимой и самодостаточной космической программы Китая. Международная космическая гонка началось, и Россия, к сожалению, занимает в ней позицию безнадёжно отстающего.
Что мы имеем сегодня. Мы сохранили в рамках международной системы разделения труда в космической отрасли единственную роль — роль космического извозчика, которую мы неизбежно, при сохранении существующих тенденций, в ближайшее время потеряем. Далее неизбежно последует и потеря нашего лидерства в сфере энергетических и жизнеобеспечивающих космических технологий. Непрекращающееся реформирование, периодические попытки «оптимизации» отрасли не привели к каким-либо заметным положительным сдвигам. Скорее, наоборот: коррупционные скандалы, непрерывная череда громких катастроф, полная безынициативность Роскосмоса не прибавили авторитета ни самой отрасли, ни государству в целом.
Программа Роскосмоса, согласно которой Россия должна была вернуть к 2020 году лидерство в космосе, провалена. Отставание России от США и стран ЕС, а теперь и от КНР и Индии не только не сократилось, а напротив заметно выросло. С начала 2000-х годов на развитие отечественной космонавтики государством были выделены и потрачены миллиарды долларов. Однако под управлением «эффективных менеджеров» вливание средств в космонавтику не дало ничего, кроме развала ключевых предприятий с катастрофическими последствиями, в том числе, для обороноспособности страны.
Сегодня, когда все ведущие мировые эксперты называют XXI век веком космонавтики, а все ведущие космические державы форсируют свои Лунные программы, Роскосмос пытается сэкономить и встроиться в программу США, которые объявили нас частью оси зла вместе с Северной Кореей и Сирией. Это не может не вызывать удивления и возмущения.
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Мы считаем, что Космический проект в России — дело общенародное, а не просто бизнес. В своем послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин заявил: «России нужен прорыв, иначе нас сомнут». А где он может быть, как не в космосе, где мы уже были первыми. Как показала история, Космос — лучший стимул развития, какой только можно придумать. Космический проект — это не отрасль промышленности. Это то, что отрасли собирает, интегрирует, ставит перед ними новые труднодостижимые задачи, которые невозможно решить без передовой науки и образования.
Нам нужно сделать все для того, чтобы советская не осталась частью российской и мировой истории, но стала фундаментом будущего нашего народа. Если Россия не совершит прорыв и не шагнет в свой космический XXI век, то нас действительно сомнут.
Что нужно, по нашему мнению, для выхода из застоя в космической области. Во-первых, Россия должна разработать и приняв по-настоящему амбициозную и тщательно продуманную программу развития космонавтики. Во-вторых, мы не сможем ничего сделать, если не преодолеем ценностный кризис и не предложим своим гражданам и миру оптимистичную концепцию будущего, которая была бы привлекательной не только для России, но и для всего мира.
У нас есть из чего построить фундамент нашего будущего. У нас есть ещё люди поколения победителей, для которых не было и до сих пор нет преград ни в науке, ни в технике. Мы знаем, что российскими учёными, несмотря ни на что, за последние годы сделаны крупнейшие научные открытия, которые создали основу российского прорыва. У нас есть не исчерпанная и не реализованная философская традиция русского космизма, которая привела Человека в Космос. У нас есть уникальный опыт коллективного созидания и мобилизации, позволившей нашему народу сохраниться и возродить страну. Нам необходимо создать в стране атмосферу созидания, творчества и движения вперед. А для этого страна должна отказаться от примитивной роли сырьевого придатка, от идеологии потребительского индивидуализма конкурирующих друг с другом особей. Нам нужна новая жизнь, в которой безопасность, образование и творчество гарантированы для всех.
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Уже после проведения форума было опубликовано интервью Владимира Путина, в котором он четко заявил, что Большой Космос нам нужен: Россия идет на Луну и на Марс. Нам очень хочется, чтобы это стало реальностью, и мы намерены всячески этому способствовать.
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Чтобы русский космический проект состоялся:
1. Необходимо в ближайшее время принять новую Федеральную космическую программу (ФКП), которая будет согласована с обществом, учеными и экспертами. Полёты на Луну и Марс должны стать приоритетными в этой программе. Совершить облет Луны в течении ближайшего года, подготовить высадку на Луну и строительство Лунной базы в течении одного президентского срока. Лунный проект должен стать началом Большого космического рывка России и ее билетом в будущее.
2. В связи с особой значимостью Федеральной космической программы, президент РФ должен взять отрасль под свой личный контроль.
3. Создать эксперно-общественный совет по ФКП и воссоздать совет генеральных конструкторов. Передать этим органам право совместно определять стратегическую политику развития отрасли.
4. Повысить статус «Дня авиации и космонавтики» 12 апреля до уровня главных праздников РФ. «12 апреля» должен снова стать для нас тем, чем он когда-то был в 60-е годы — общенародным праздником, близкий по духу и масштабам 9 мая — Дню Победы. Если 9 мая является днем памяти и ратной доблести России, то 12 апреля — это день ее мирной победы, праздник России, которая способна удивлять мир и добиваться невозможного, праздник страны, устремленной в будущее. Этот праздник должен помочь стране измениться и совершить разворот в будущее. Он должен будет снова активно работать на авторитет нашей страны на международной арене, способствуя созданию образа возрождающейся России, как страны, способной повлиять на направление развития всего мира, способной к решению передовых научно-технических и инженерных задач, последовательно осуществляющей курс на мирное, равноправное, творческое сотрудничество государств как на Земле, так и в космосе.
5. Придать дню рождения Юрия Гагарина 9 марта статус памятной даты, объявив его «Международным днем Юрия Гагарина». Юрий Гагарин является национальным героем нашей страны и одной из ярчайших исторических личностей ХХ столетия. Его пример должен быть ориентиром для подрастающего поколения, вдохновлять детей и молодежь на отличную учебу, занятия физкультурой и спортом, общественной деятельностью.
6. Сегодня, когда мир становится таким непрочным, особое значение приобретает опыт мирного сотрудничества. Пример такого сотрудничества между странами и народами всегда подавала и в настоящее время подает космонавтика. Она продолжает быть идеальной площадкой коммуникации. Сегодня, когда Россия является инициатором целого ряда интеграционных процессов — Евразийского Союза, Таможенного союза, БРИКС — необходимо налаживать и укреплять контакты внутри этих союзов. Здесь большой Космический проект России мог бы иметь долговременное геополитическое значение.
7. Необходимо уделять больше внимания философским и этическим основаниям космической деятельности, аксиологии освоения космоса. Необходим широкий круг исследований и публикаций трудов представителей ноосферной и космической мысли России (Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и др.), актуализирующих их наследие для современности, создание научных собраний сочинений, подготовка научно-популярных трудов, разработка и описание архивных коллекций. Необходимо создать Институт и Музей русского космизма, развернув в рамках музея широкую экспозиционную и выставочную деятельность, демонстрирующую философский, научный, художественный контекст темы освоения космоса. Задачи такого института — широкий круг исследований философии космизма, космических тем в литературе и культуре, проблем истории космонавтики, ноосферного мировоззрения и др. На базе института предлагается разработать серию образовательных космических программ для подготовки специалистов в разных специальностей, мировоззренческий горизонт которых и навыки теоретической и практической работы будут стоять на уровне задач начавшегося III тысячелетия, где космическая деятельность неизбежно будет играть доминирующую роль.
8. На востоке страны в Амурской области на базе космодрома «Восточный» необходимо создать Национальный космический центр им. Павла Флоренского, который мог бы стать также образовательным и научным центром, специализирующимся на гуманитарных проблемах космонавтики.
9. Поставить вопрос о создании в Москве Музея, посвященного деятельности легендарного ГИРДа (Группа изучения реактивного движения), в составе которой работали Фридрих Цандер, Сергей Королев, Яков Перельман и другие классики русской космонавтики. Поставить вопрос о возвращении системе образования Москвы особняка в Вадковском переулке и организации на его базе Центра аэрокосмического образования.
10. Форум поддержал решения Министерства образования о возвращении предмета «Астрономии» в школу. Однако нашему мнению и мнению педагогов, данный предмет необходимо преподавать не в старших классах школы, когда учащиеся готовятся к ЕГЭ, а тогда, когда этот предмет наиболее востребован и интересен самим школьникам, то есть в 6−7 классах. Сегодня, когда идет практическое освоение космоса, недостаточно преподавать только астрономию. Астрономия должна быть возвращена в школу в рамках курса «Астрономия и космонавтика».
11. Русская литература в XX веке обогатилась целым рядом ярчайших имен писателей, работавших в области детской литературы и фантастики: А. Беляев, А. Толстой, А. Грин, А. Казанцев, И. Ефремов, братья Стругацкие, К. Булычев, Г. Садовников и т.д. Сегодня, когда в школу возвращено сочинение, темы освоения космоса, будущего землян, перспектив развития человечества в третьем тысячелетии могут подниматься в школьных сочинениях с опорой на классику научной фантастики XX в.
12. Мы считаем, что тема космоса и космонавтики не получает сегодня адекватного отражения в СМИ. Необходимы постоянные радио‑ и телевизионные передачи о космосе.
13. В стране сложилась сложная ситуация со специализированными издательствами, занимавшимися выпуском научно-технической литературы. Если Россия собирается быть передовой научно-технической державой, то ей необходимо навести порядок в данной сфере. В настоящий момент, со стороны государства отсутствует поддержка выпуска такого рода литературы. Практически прекращена закупка периодической и справочной технической литературы библиотеками технических вузов. Разрушена система переводов зарубежной научно-технической литературы.
14. Мы вынуждены констатировать недостаточное внимание со стороны Минобрнауки к аэрокосмическому образованию. Должна быть налажена система широкого взаимодействия профильных учреждений и предприятий космической отрасли, подразделений РАН, учреждений основного и дополнительного образования в целях развития аэрокосмического образования, обеспечения его ступенчатости и непрерывности, привлечения внимания детей и подростков к научному и техническому творчеству, популяризации достижений отечественной космонавтики. Необходима координация усилий школ, музеев, библиотек, центров детского и юношеского творчества. Следует наладить систему подготовки и переподготовки преподавателей — руководителей кружков, преподавателей предмета «Астрономия и космонавтика». В целях повышения профессионального уровня педагогов дополнительного образования следует обеспечить возможность получения ими консультаций и участия в семинарах в профильных Вузах, НИИ, обсерваториях и предприятиях космической отрасли. Также участники форума считают необходимым создание в Москве Аэрокосмического лицея с уровнем подготовки физико-математической школы и глубокой подготовкой по моделированию.
15. Участники форума также предложили создать на территории Звездного городка «Федеральный Центр Аэрокосмического Образования имени Ю.А. Гагарина» в форме постоянно действующего детского лагеря. Звездный городок обладает уникальным единственным в мире профессорско — преподавательским составом, на его территории находится «Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» обладающий полным циклом методик и космических образовательных программ для подготовки космонавтов, уникальная тренажёрная база, вокруг Звездного городка также находиться ряд аэрокосмические предприятия, где есть уникальные музеи и образовательные центры.
16. Школа должна обеспечить воспитание поколения, способного принять эстафету в области и космонавтики, и др. высокотехнологичных отраслях хозяйства. Если раньше школа ориентировались главным образом на работу в офисах, то теперь этого недостаточно. Стране необходимо восстанавливать экономику, а это, в свою очередь, потребует подготовки большого количества инженерных кадров. В школах нужны инженерные классы. Необходимо преподавание с первого класса предмета «Конструирование». Необходимо в той или иной форме преподавать школьникам основы черчения, возможно, в составе комплексного предмета, включающего в себя элементы черчения, дизайна, проектирования и т. д.
17. В школах могут быть реализованы творческие проекты, связанные с космонавтикой, как технического, так и гуманитарного профиля. Во многих домах детского и юношеского творчества сохранились технические кружки, связанные с ракетомоделизмом, авиамоделизмом, радиокружки, кружки робототехники. Между образовательными школами и учреждениями дополнительного образования должна быть налажена тесная связь.
18. Необходимо обеспечить постоянное взаимодействие российских школ с космическими и техническими музеями, библиотеками, где хранится память об истории отечественной космонавтики, о людях, работавших в космической отрасли, об их делах и достижениях, ставших одновременно достижениями страны. Нужно упростить порядок организованного вывода (вывоза) учащихся за пределы школы с целью посещения просветительных мероприятий библиотек и музеев. Рекомендовать образовательным учреждениям Москвы и др. городов посещение музеев авиации и космонавтики, планетариев. Важно уделять вниманию просветительным выставкам о космосе, разработать и создать мобильную передвижную выставку «Детям о космосе» для показа по стране с участием Ассоциации музеев космонавтики, Минобразования, Минкультуры, общественных организаций, занимающихся популяризацией темы космоса и космонавтики.
19. Школы и библиотеки могут стать основой широкой волонтерской работы в области собирания памяти об истории отечественной космонавтики, о судьбах представителей космической отрасли. Каждый день уходят люди, связанные с годами космического десятилетия бури и натиска. Во многих российских семьях есть родственники или знакомые, которые были связаны с космонавтикой. Необходимо ориентировать детей на собирание семейной памяти о предках, работавших в космической отрасли. Школьники под руководством учителей и библиотекарей могли бы разыскать в своем городе и районе ветеранов космонавтики, исследовать их биографии, взять интервью, снять репортаж, устроить выставки, собрать архивные материалы и т.д. Свершения в области освоения космоса — часть нашей великой истории, которая должна быть сохранена. А действенное, личностное участие школьников в мемориальных проектах будет способствовать патриотическому воспитанию и преемственности поколений. Необходимо начать работу по систематической фиксации памяти о пионерах космонавтики, инженерах и ученых, о тех, кто трудился и трудится на предприятиях космической отрасли, об участниках первых стартов и т.д., привлекая к этой работе на системной основе библиотеки, архивы, музеи, образовательные учреждения. В стране должна быть собрана и сохранена память о тех, кто создавал космическую отрасль нашей страны, некое подобие «Бессмертного, но уже космического полка».
20. Создать на территории ВДНХ на Площади промышленности пред павильоном «Космос» мемориальный комплекс, посвященный отечественной космической, ядерной и электронной отраслям, сделав ракету «Восток» смысловым центром мемориала. Космический мемориал Славы, памятник созидательному труду наших ученых, позволил бы достойно сохранить память о величайших свершениях России в XX веке.
21. Предложить руководству метрополитена оформить станцию «Площадь Гагарина» фотографиями-панно встречи Ю.А. Гагарина в Москве в апреле 1961 г. В настоящий момент станции лишена какого-либо оформления, что совершенно не соответствует значимости Ю.А. Гагарина и космонавтики для российского общества и культуры.
22. Установить на Кубе в Гаване памятник Ю.А. Гагарину. Несмотря на то, что первый космонавт вместе с Че Геварой был сопредседателем Общества советско-кубинской дружбы до сих пор на Кубе нет его памятника.
23. Поддержать идею проведения в апреле на территории ВДНХ ежегодного волонтерского фестиваля «Пора в космос», а также проект «Всемирной космической недели», проходящей в России и мире с 4 по 10 октября.