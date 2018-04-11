Москва, 11 апреля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. 27 февраля 2018 года в Москве в пресс-центре ИА REGNUM состоялся Форум «Космического содружества», в котором приняли участие делегаты от более 50 общественных организаций. Наши организации объединяют десятки тысяч учёных, философов, преподавателей профильных вузов, инженеров и конструкторов, работников космической отрасли, писателей, журналистов, историков, политологов, музейных и библиотечных работников, и самых разных людей, неравнодушные к судьбе российской космической отрасли.

NASA Космодром Байконур. Гагаринский старт

Мы, участники форума, признаём, что Российский космический проект находится в глубочайшем кризисе: научно-техническом, управленческом и смысловом. Мы проживаем наследие великих предков. Мир стремительно забывает и практически уже забыл, кто был в космосе первыми, не только на ракетах и спутниках, но и идеологически: идеи русского космизма ныне пропагандирует Илон Маск, правда, без ссылок на первоисточники. Русские мыслители и философы первыми осознали задачу выхода в Космос как задачу общечеловеческую, решение которой есть необходимое условие дальнейшего существования и развития человечества. Даже в разгар Холодной войны и гонки вооружений слово «спутник» и имя Юрий Гагарин стали символами общемирового прорыва, никак не связанного с войной и ростом международной напряжённости, это было рождением мирного космоса, взлетом человеческого духа, важного для всех жителей Земли. Никогда еще в истории человечества такого не было.

Robert Couse-Baker Юрий Гагарин

Но со смертью Сергея Королева большие советские космические проекты на фоне достижений американского лунного проекта сворачиваются. Это лишило советских людей важнейшей составляющей позитивного образа будущего нашей страны и её роли в мире. Началась эпоха остановки развития: научно-технического, социального, художественного, которая привела сначала к застою, торжеству обывательских потребительских ценностей, в удовлетворении которых социализм был неконкурентоспособен, и в итоге к самой крупной геополитической катастрофе — разрушению СССР без войны и официальной капитуляции. С нарушением стратегического баланса мир вошёл в опасное и смутное время.

Но сегодня затянувшаяся пауза в космическом развитии закончилась, началась эпоха Спайс 2.0. Все руководители крупнейших стран заявили, что превосходство в космических технологиях — ключевой элемент в борьбе за мировое лидерство. Проекты Илона Маска, Джеффа Безоса и другие американские проекты против независимой и самодостаточной космической программы Китая. Международная космическая гонка началось, и Россия, к сожалению, занимает в ней позицию безнадёжно отстающего.

Heisenberg Media Илон Маск

Что мы имеем сегодня. Мы сохранили в рамках международной системы разделения труда в космической отрасли единственную роль — роль космического извозчика, которую мы неизбежно, при сохранении существующих тенденций, в ближайшее время потеряем. Далее неизбежно последует и потеря нашего лидерства в сфере энергетических и жизнеобеспечивающих космических технологий. Непрекращающееся реформирование, периодические попытки «оптимизации» отрасли не привели к каким-либо заметным положительным сдвигам. Скорее, наоборот: коррупционные скандалы, непрерывная череда громких катастроф, полная безынициативность Роскосмоса не прибавили авторитета ни самой отрасли, ни государству в целом.

Программа Роскосмоса, согласно которой Россия должна была вернуть к 2020 году лидерство в космосе, провалена. Отставание России от США и стран ЕС, а теперь и от КНР и Индии не только не сократилось, а напротив заметно выросло. С начала 2000-х годов на развитие отечественной космонавтики государством были выделены и потрачены миллиарды долларов. Однако под управлением «эффективных менеджеров» вливание средств в космонавтику не дало ничего, кроме развала ключевых предприятий с катастрофическими последствиями, в том числе, для обороноспособности страны.

Сегодня, когда все ведущие мировые эксперты называют XXI век веком космонавтики, а все ведущие космические державы форсируют свои Лунные программы, Роскосмос пытается сэкономить и встроиться в программу США, которые объявили нас частью оси зла вместе с Северной Кореей и Сирией. Это не может не вызывать удивления и возмущения.

U.S. Department of Defense Джефф Безос

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Мы считаем, что Космический проект в России — дело общенародное, а не просто бизнес. В своем послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин заявил: «России нужен прорыв, иначе нас сомнут». А где он может быть, как не в космосе, где мы уже были первыми. Как показала история, Космос — лучший стимул развития, какой только можно придумать. Космический проект — это не отрасль промышленности. Это то, что отрасли собирает, интегрирует, ставит перед ними новые труднодостижимые задачи, которые невозможно решить без передовой науки и образования.

Нам нужно сделать все для того, чтобы советская не осталась частью российской и мировой истории, но стала фундаментом будущего нашего народа. Если Россия не совершит прорыв и не шагнет в свой космический XXI век, то нас действительно сомнут.

Что нужно, по нашему мнению, для выхода из застоя в космической области. Во-первых, Россия должна разработать и приняв по-настоящему амбициозную и тщательно продуманную программу развития космонавтики. Во-вторых, мы не сможем ничего сделать, если не преодолеем ценностный кризис и не предложим своим гражданам и миру оптимистичную концепцию будущего, которая была бы привлекательной не только для России, но и для всего мира.

У нас есть из чего построить фундамент нашего будущего. У нас есть ещё люди поколения победителей, для которых не было и до сих пор нет преград ни в науке, ни в технике. Мы знаем, что российскими учёными, несмотря ни на что, за последние годы сделаны крупнейшие научные открытия, которые создали основу российского прорыва. У нас есть не исчерпанная и не реализованная философская традиция русского космизма, которая привела Человека в Космос. У нас есть уникальный опыт коллективного созидания и мобилизации, позволившей нашему народу сохраниться и возродить страну. Нам необходимо создать в стране атмосферу созидания, творчества и движения вперед. А для этого страна должна отказаться от примитивной роли сырьевого придатка, от идеологии потребительского индивидуализма конкурирующих друг с другом особей. Нам нужна новая жизнь, в которой безопасность, образование и творчество гарантированы для всех.

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Уже после проведения форума было опубликовано интервью Владимира Путина, в котором он четко заявил, что Большой Космос нам нужен: Россия идет на Луну и на Марс. Нам очень хочется, чтобы это стало реальностью, и мы намерены всячески этому способствовать.

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Чтобы русский космический проект состоялся:

1. Необходимо в ближайшее время принять новую Федеральную космическую программу (ФКП), которая будет согласована с обществом, учеными и экспертами. Полёты на Луну и Марс должны стать приоритетными в этой программе. Совершить облет Луны в течении ближайшего года, подготовить высадку на Луну и строительство Лунной базы в течении одного президентского срока. Лунный проект должен стать началом Большого космического рывка России и ее билетом в будущее.

2. В связи с особой значимостью Федеральной космической программы, президент РФ должен взять отрасль под свой личный контроль.

3. Создать эксперно-общественный совет по ФКП и воссоздать совет генеральных конструкторов. Передать этим органам право совместно определять стратегическую политику развития отрасли.

4. Повысить статус «Дня авиации и космонавтики» 12 апреля до уровня главных праздников РФ. «12 апреля» должен снова стать для нас тем, чем он когда-то был в 60-е годы — общенародным праздником, близкий по духу и масштабам 9 мая — Дню Победы. Если 9 мая является днем памяти и ратной доблести России, то 12 апреля — это день ее мирной победы, праздник России, которая способна удивлять мир и добиваться невозможного, праздник страны, устремленной в будущее. Этот праздник должен помочь стране измениться и совершить разворот в будущее. Он должен будет снова активно работать на авторитет нашей страны на международной арене, способствуя созданию образа возрождающейся России, как страны, способной повлиять на направление развития всего мира, способной к решению передовых научно-технических и инженерных задач, последовательно осуществляющей курс на мирное, равноправное, творческое сотрудничество государств как на Земле, так и в космосе.

5. Придать дню рождения Юрия Гагарина 9 марта статус памятной даты, объявив его «Международным днем Юрия Гагарина». Юрий Гагарин является национальным героем нашей страны и одной из ярчайших исторических личностей ХХ столетия. Его пример должен быть ориентиром для подрастающего поколения, вдохновлять детей и молодежь на отличную учебу, занятия физкультурой и спортом, общественной деятельностью.

6. Сегодня, когда мир становится таким непрочным, особое значение приобретает опыт мирного сотрудничества. Пример такого сотрудничества между странами и народами всегда подавала и в настоящее время подает космонавтика. Она продолжает быть идеальной площадкой коммуникации. Сегодня, когда Россия является инициатором целого ряда интеграционных процессов — Евразийского Союза, Таможенного союза, БРИКС — необходимо налаживать и укреплять контакты внутри этих союзов. Здесь большой Космический проект России мог бы иметь долговременное геополитическое значение.

Фридрих Цандер. Почтовая марка СССР. 1964

7. Необходимо уделять больше внимания философским и этическим основаниям космической деятельности, аксиологии освоения космоса. Необходим широкий круг исследований и публикаций трудов представителей ноосферной и космической мысли России (Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и др.), актуализирующих их наследие для современности, создание научных собраний сочинений, подготовка научно-популярных трудов, разработка и описание архивных коллекций. Необходимо создать Институт и Музей русского космизма, развернув в рамках музея широкую экспозиционную и выставочную деятельность, демонстрирующую философский, научный, художественный контекст темы освоения космоса. Задачи такого института — широкий круг исследований философии космизма, космических тем в литературе и культуре, проблем истории космонавтики, ноосферного мировоззрения и др. На базе института предлагается разработать серию образовательных космических программ для подготовки специалистов в разных специальностей, мировоззренческий горизонт которых и навыки теоретической и практической работы будут стоять на уровне задач начавшегося III тысячелетия, где космическая деятельность неизбежно будет играть доминирующую роль.

8. На востоке страны в Амурской области на базе космодрома «Восточный» необходимо создать Национальный космический центр им. Павла Флоренского, который мог бы стать также образовательным и научным центром, специализирующимся на гуманитарных проблемах космонавтики.

9. Поставить вопрос о создании в Москве Музея, посвященного деятельности легендарного ГИРДа (Группа изучения реактивного движения), в составе которой работали Фридрих Цандер, Сергей Королев, Яков Перельман и другие классики русской космонавтики. Поставить вопрос о возвращении системе образования Москвы особняка в Вадковском переулке и организации на его базе Центра аэрокосмического образования.

10. Форум поддержал решения Министерства образования о возвращении предмета «Астрономии» в школу. Однако нашему мнению и мнению педагогов, данный предмет необходимо преподавать не в старших классах школы, когда учащиеся готовятся к ЕГЭ, а тогда, когда этот предмет наиболее востребован и интересен самим школьникам, то есть в 6−7 классах. Сегодня, когда идет практическое освоение космоса, недостаточно преподавать только астрономию. Астрономия должна быть возвращена в школу в рамках курса «Астрономия и космонавтика».

Сергей Королёв. 1920-е

11. Русская литература в XX веке обогатилась целым рядом ярчайших имен писателей, работавших в области детской литературы и фантастики: А. Беляев, А. Толстой, А. Грин, А. Казанцев, И. Ефремов, братья Стругацкие, К. Булычев, Г. Садовников и т.д. Сегодня, когда в школу возвращено сочинение, темы освоения космоса, будущего землян, перспектив развития человечества в третьем тысячелетии могут подниматься в школьных сочинениях с опорой на классику научной фантастики XX в.

12. Мы считаем, что тема космоса и космонавтики не получает сегодня адекватного отражения в СМИ. Необходимы постоянные радио‑ и телевизионные передачи о космосе.

13. В стране сложилась сложная ситуация со специализированными издательствами, занимавшимися выпуском научно-технической литературы. Если Россия собирается быть передовой научно-технической державой, то ей необходимо навести порядок в данной сфере. В настоящий момент, со стороны государства отсутствует поддержка выпуска такого рода литературы. Практически прекращена закупка периодической и справочной технической литературы библиотеками технических вузов. Разрушена система переводов зарубежной научно-технической литературы.

14. Мы вынуждены констатировать недостаточное внимание со стороны Минобрнауки к аэрокосмическому образованию. Должна быть налажена система широкого взаимодействия профильных учреждений и предприятий космической отрасли, подразделений РАН, учреждений основного и дополнительного образования в целях развития аэрокосмического образования, обеспечения его ступенчатости и непрерывности, привлечения внимания детей и подростков к научному и техническому творчеству, популяризации достижений отечественной космонавтики. Необходима координация усилий школ, музеев, библиотек, центров детского и юношеского творчества. Следует наладить систему подготовки и переподготовки преподавателей — руководителей кружков, преподавателей предмета «Астрономия и космонавтика». В целях повышения профессионального уровня педагогов дополнительного образования следует обеспечить возможность получения ими консультаций и участия в семинарах в профильных Вузах, НИИ, обсерваториях и предприятиях космической отрасли. Также участники форума считают необходимым создание в Москве Аэрокосмического лицея с уровнем подготовки физико-математической школы и глубокой подготовкой по моделированию.

Mil.ru Космический старт

15. Участники форума также предложили создать на территории Звездного городка «Федеральный Центр Аэрокосмического Образования имени Ю.А. Гагарина» в форме постоянно действующего детского лагеря. Звездный городок обладает уникальным единственным в мире профессорско — преподавательским составом, на его территории находится «Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» обладающий полным циклом методик и космических образовательных программ для подготовки космонавтов, уникальная тренажёрная база, вокруг Звездного городка также находиться ряд аэрокосмические предприятия, где есть уникальные музеи и образовательные центры.

16. Школа должна обеспечить воспитание поколения, способного принять эстафету в области и космонавтики, и др. высокотехнологичных отраслях хозяйства. Если раньше школа ориентировались главным образом на работу в офисах, то теперь этого недостаточно. Стране необходимо восстанавливать экономику, а это, в свою очередь, потребует подготовки большого количества инженерных кадров. В школах нужны инженерные классы. Необходимо преподавание с первого класса предмета «Конструирование». Необходимо в той или иной форме преподавать школьникам основы черчения, возможно, в составе комплексного предмета, включающего в себя элементы черчения, дизайна, проектирования и т. д.

17. В школах могут быть реализованы творческие проекты, связанные с космонавтикой, как технического, так и гуманитарного профиля. Во многих домах детского и юношеского творчества сохранились технические кружки, связанные с ракетомоделизмом, авиамоделизмом, радиокружки, кружки робототехники. Между образовательными школами и учреждениями дополнительного образования должна быть налажена тесная связь.

18. Необходимо обеспечить постоянное взаимодействие российских школ с космическими и техническими музеями, библиотеками, где хранится память об истории отечественной космонавтики, о людях, работавших в космической отрасли, об их делах и достижениях, ставших одновременно достижениями страны. Нужно упростить порядок организованного вывода (вывоза) учащихся за пределы школы с целью посещения просветительных мероприятий библиотек и музеев. Рекомендовать образовательным учреждениям Москвы и др. городов посещение музеев авиации и космонавтики, планетариев. Важно уделять вниманию просветительным выставкам о космосе, разработать и создать мобильную передвижную выставку «Детям о космосе» для показа по стране с участием Ассоциации музеев космонавтики, Минобразования, Минкультуры, общественных организаций, занимающихся популяризацией темы космоса и космонавтики.

19. Школы и библиотеки могут стать основой широкой волонтерской работы в области собирания памяти об истории отечественной космонавтики, о судьбах представителей космической отрасли. Каждый день уходят люди, связанные с годами космического десятилетия бури и натиска. Во многих российских семьях есть родственники или знакомые, которые были связаны с космонавтикой. Необходимо ориентировать детей на собирание семейной памяти о предках, работавших в космической отрасли. Школьники под руководством учителей и библиотекарей могли бы разыскать в своем городе и районе ветеранов космонавтики, исследовать их биографии, взять интервью, снять репортаж, устроить выставки, собрать архивные материалы и т.д. Свершения в области освоения космоса — часть нашей великой истории, которая должна быть сохранена. А действенное, личностное участие школьников в мемориальных проектах будет способствовать патриотическому воспитанию и преемственности поколений. Необходимо начать работу по систематической фиксации памяти о пионерах космонавтики, инженерах и ученых, о тех, кто трудился и трудится на предприятиях космической отрасли, об участниках первых стартов и т.д., привлекая к этой работе на системной основе библиотеки, архивы, музеи, образовательные учреждения. В стране должна быть собрана и сохранена память о тех, кто создавал космическую отрасль нашей страны, некое подобие «Бессмертного, но уже космического полка».

20. Создать на территории ВДНХ на Площади промышленности пред павильоном «Космос» мемориальный комплекс, посвященный отечественной космической, ядерной и электронной отраслям, сделав ракету «Восток» смысловым центром мемориала. Космический мемориал Славы, памятник созидательному труду наших ученых, позволил бы достойно сохранить память о величайших свершениях России в XX веке.

21. Предложить руководству метрополитена оформить станцию «Площадь Гагарина» фотографиями-панно встречи Ю.А. Гагарина в Москве в апреле 1961 г. В настоящий момент станции лишена какого-либо оформления, что совершенно не соответствует значимости Ю.А. Гагарина и космонавтики для российского общества и культуры.

22. Установить на Кубе в Гаване памятник Ю.А. Гагарину. Несмотря на то, что первый космонавт вместе с Че Геварой был сопредседателем Общества советско-кубинской дружбы до сих пор на Кубе нет его памятника.

[ Linux_Rocks Юрий Гагарин и Фидель Кастро

23. Поддержать идею проведения в апреле на территории ВДНХ ежегодного волонтерского фестиваля «Пора в космос», а также проект «Всемирной космической недели», проходящей в России и мире с 4 по 10 октября.