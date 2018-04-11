Киев, 11 апреля, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил о готовности Киева оказать Лондону помощь в расследовании «дела Скрипаля». Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба украинского президента.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Предложение помощи

«Глава украинского государства выразил солидарность с британским народом и правительством в деле об отравлении Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Пётр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко также поблагодарил британскую сторону за «постоянную поддержку территориальной целостности Украины» и непризнание результатов выборов президента России на территории Крыма.

В ходе беседы стороны обсудили «вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия России», а также «вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны».

Пётр Порошенко пригласил Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом, сообщает пресс-служба.

Офис премьер-министра Великобритании не приводит никакой официальной информации о телефонном разговоре.

Напомним, 26 марта власти Украины объявили персонами нон грата 13 сотрудников российских загранпредставительств в Киеве, Одессе, Львове и Харькове за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

При этом в МИД Украины заявили, что высылают из страны не дипломатов, а «сотрудников российских спецслужб», деятельность которых якобы расследовалась длительное время. В свою очередь Пётр Порошенко в своём заявлении объяснил данный шаг Киева проявлением «солидарности с британскими партнёрами и трансатлантическими союзниками».

Высылкой сотрудников диппредставительств России украинская сторона решила не ограничиваться, и 27 марта СБУ также закрыла въезд в страну 23 российским дипломатам, которые ранее были высланы из Великобритании.

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